https://ria.ru/20240925/vorobev-1974705309.html

Подмосковье продолжит наращивать объемы экспорта, заявил Воробьев

Подмосковье продолжит наращивать объемы экспорта, заявил Воробьев - РИА Новости, 25.09.2024

Подмосковье продолжит наращивать объемы экспорта, заявил Воробьев

Подмосковье продолжит наращивать производство и объемы экспорта, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T20:02

2024-09-25T20:02

2024-09-25T20:04

поддержка бизнеса

московская область (подмосковье)

экспорт

андрей воробьев

россия

китай

снг

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937668961_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fca03140f42b08f06f4c2b9c00c2a39e.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Подмосковье продолжит наращивать производство и объемы экспорта, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Ранее в среду на заседании президиума Госсовета под руководством президента РФ Владимира Путина прошло обсуждение вопросов развития несырьевого неэнергетического экспорта, отметил Воробьев."Мы и дальше будем наращивать производство и объемы экспорта, поддерживать наши малые и средние предприятия", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.Также губернатор обозначил основных стран-партнеров для экспорта у Подмосковья. Среди них Китай, Турция, ОАЭ, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и другие страны СНГ."У нас в Московской области в прошлом году из 13 миллиардов долларов общего объема порядка 9,7 миллиарда — это несырьевой экспорт, причем на малый и средний бизнес приходится 1,5 миллиарда", - сообщил Воробьев.По его словам, в регионе основные области экспорта — это продукция АПК, машиностроение, химическая промышленность, металлы, текстиль.

московская область (подмосковье)

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

поддержка бизнеса , московская область (подмосковье), экспорт, андрей воробьев, россия, китай, снг, владимир путин