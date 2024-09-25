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Подмосковье продолжит наращивать объемы экспорта, заявил Воробьев
Подмосковье продолжит наращивать объемы экспорта, заявил Воробьев - РИА Новости, 25.09.2024
Подмосковье продолжит наращивать объемы экспорта, заявил Воробьев
Подмосковье продолжит наращивать производство и объемы экспорта, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T20:02
2024-09-25T20:02
2024-09-25T20:04
поддержка бизнеса
московская область (подмосковье)
экспорт
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Подмосковье продолжит наращивать производство и объемы экспорта, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Ранее в среду на заседании президиума Госсовета под руководством президента РФ Владимира Путина прошло обсуждение вопросов развития несырьевого неэнергетического экспорта, отметил Воробьев."Мы и дальше будем наращивать производство и объемы экспорта, поддерживать наши малые и средние предприятия", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.Также губернатор обозначил основных стран-партнеров для экспорта у Подмосковья. Среди них Китай, Турция, ОАЭ, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и другие страны СНГ."У нас в Московской области в прошлом году из 13 миллиардов долларов общего объема порядка 9,7 миллиарда — это несырьевой экспорт, причем на малый и средний бизнес приходится 1,5 миллиарда", - сообщил Воробьев.По его словам, в регионе основные области экспорта — это продукция АПК, машиностроение, химическая промышленность, металлы, текстиль.
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поддержка бизнеса , московская область (подмосковье), экспорт, андрей воробьев, россия, китай, снг, владимир путин
Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье), Экспорт, Андрей Воробьев, Россия, Китай, СНГ, Владимир Путин, Новости Подмосковья
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Подмосковье продолжит наращивать производство и объемы экспорта, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ранее в среду на заседании президиума Госсовета под руководством президента РФ Владимира Путина прошло обсуждение вопросов развития несырьевого неэнергетического экспорта, отметил Воробьев.
"Мы и дальше будем наращивать производство и объемы экспорта, поддерживать наши малые и средние предприятия", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.
Также губернатор обозначил основных стран-партнеров для экспорта у Подмосковья. Среди них Китай, Турция, ОАЭ, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и другие страны СНГ.
"У нас в Московской области в прошлом году из 13 миллиардов долларов общего объема порядка 9,7 миллиарда — это несырьевой экспорт, причем на малый и средний бизнес приходится 1,5 миллиарда", - сообщил Воробьев.
По его словам, в регионе основные области экспорта — это продукция АПК, машиностроение, химическая промышленность, металлы, текстиль.