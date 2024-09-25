Магаданские волонтеры попросили власти о технике для отправки грузов на СВО
© Правительство Магаданской области/TelegramКадр из видео встречи губернатора Магаданской области Сергея Носова с волонтерами
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МАГАДАН, 25 сен - РИА Новости. Магаданские волонтеры, доставляющие грузы в зону СВО, на встрече с губернатором региона в среду попросили предоставить им дополнительную технику для работы, сообщает правительство региона.
"Участники движений добровольных помощников фронту и общественные активисты подробно остановились на проблемных вопросах при организации этой работы. Это совершенствование логистики, ведь отправляемых грузов в зону проведения спецоперации становится все больше, а также пополнение автопарка техники", - говорится в сообщении.
Как уточняет правительство региона, склад Магаданской области в ДНР сменил прописку в рамках одного населенного пункта. В помещении уже выполнен ремонт, а волонтерские группы для работы с грузами расписаны до февраля.
"Волонтеры, собравшиеся в одном зале, организуют единую цепочку, по которой гуманитарные грузы, адресные посылки сначала формируют в Магадане, а затем отправляют в зону СВО. Помощь в организации этой работы оказывает правительство Магаданской области. Глава региона Сергей Носов отметил, что все проблемные вопросы обязательно будут проработаны, чтобы сделать механизмы поддержки наших бойцов еще эффективней", - добавляется в сообщении.