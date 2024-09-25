https://ria.ru/20240925/volontery-1974617961.html

Магаданские волонтеры попросили власти о технике для отправки грузов на СВО

Магаданские волонтеры попросили власти о технике для отправки грузов на СВО - РИА Новости, 25.09.2024

Магаданские волонтеры попросили власти о технике для отправки грузов на СВО

Магаданские волонтеры, доставляющие грузы в зону СВО, на встрече с губернатором региона в среду попросили предоставить им дополнительную технику для работы,... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T14:44

2024-09-25T14:44

2024-09-25T14:44

надежные люди

магаданская область

магадан

сергей носов

донецкая народная республика

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МАГАДАН, 25 сен - РИА Новости. Магаданские волонтеры, доставляющие грузы в зону СВО, на встрече с губернатором региона в среду попросили предоставить им дополнительную технику для работы, сообщает правительство региона. "Участники движений добровольных помощников фронту и общественные активисты подробно остановились на проблемных вопросах при организации этой работы. Это совершенствование логистики, ведь отправляемых грузов в зону проведения спецоперации становится все больше, а также пополнение автопарка техники", - говорится в сообщении. Как уточняет правительство региона, склад Магаданской области в ДНР сменил прописку в рамках одного населенного пункта. В помещении уже выполнен ремонт, а волонтерские группы для работы с грузами расписаны до февраля. "Волонтеры, собравшиеся в одном зале, организуют единую цепочку, по которой гуманитарные грузы, адресные посылки сначала формируют в Магадане, а затем отправляют в зону СВО. Помощь в организации этой работы оказывает правительство Магаданской области. Глава региона Сергей Носов отметил, что все проблемные вопросы обязательно будут проработаны, чтобы сделать механизмы поддержки наших бойцов еще эффективней", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240925/pomosch-1974589033.html

магаданская область

магадан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

магаданская область, магадан, сергей носов, донецкая народная республика