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Магаданские волонтеры попросили власти о технике для отправки грузов на СВО - РИА Новости, 25.09.2024
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Надежные люди
 
14:44 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/volontery-1974617961.html
Магаданские волонтеры попросили власти о технике для отправки грузов на СВО
Магаданские волонтеры попросили власти о технике для отправки грузов на СВО - РИА Новости, 25.09.2024
Магаданские волонтеры попросили власти о технике для отправки грузов на СВО
Магаданские волонтеры, доставляющие грузы в зону СВО, на встрече с губернатором региона в среду попросили предоставить им дополнительную технику для работы,... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T14:44
2024-09-25T14:44
надежные люди
магаданская область
магадан
сергей носов
донецкая народная республика
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МАГАДАН, 25 сен - РИА Новости. Магаданские волонтеры, доставляющие грузы в зону СВО, на встрече с губернатором региона в среду попросили предоставить им дополнительную технику для работы, сообщает правительство региона. "Участники движений добровольных помощников фронту и общественные активисты подробно остановились на проблемных вопросах при организации этой работы. Это совершенствование логистики, ведь отправляемых грузов в зону проведения спецоперации становится все больше, а также пополнение автопарка техники", - говорится в сообщении. Как уточняет правительство региона, склад Магаданской области в ДНР сменил прописку в рамках одного населенного пункта. В помещении уже выполнен ремонт, а волонтерские группы для работы с грузами расписаны до февраля. "Волонтеры, собравшиеся в одном зале, организуют единую цепочку, по которой гуманитарные грузы, адресные посылки сначала формируют в Магадане, а затем отправляют в зону СВО. Помощь в организации этой работы оказывает правительство Магаданской области. Глава региона Сергей Носов отметил, что все проблемные вопросы обязательно будут проработаны, чтобы сделать механизмы поддержки наших бойцов еще эффективней", - добавляется в сообщении.
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магаданская область, магадан, сергей носов, донецкая народная республика
Надежные люди, Магаданская область, Магадан, Сергей Носов, Донецкая Народная Республика

Магаданские волонтеры попросили власти о технике для отправки грузов на СВО

© Правительство Магаданской области/TelegramКадр из видео встречи губернатора Магаданской области Сергея Носова с волонтерами
Кадр из видео встречи губернатора Магаданской области Сергея Носова с волонтерами - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Правительство Магаданской области/Telegram
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МАГАДАН, 25 сен - РИА Новости. Магаданские волонтеры, доставляющие грузы в зону СВО, на встрече с губернатором региона в среду попросили предоставить им дополнительную технику для работы, сообщает правительство региона.
"Участники движений добровольных помощников фронту и общественные активисты подробно остановились на проблемных вопросах при организации этой работы. Это совершенствование логистики, ведь отправляемых грузов в зону проведения спецоперации становится все больше, а также пополнение автопарка техники", - говорится в сообщении.
Как уточняет правительство региона, склад Магаданской области в ДНР сменил прописку в рамках одного населенного пункта. В помещении уже выполнен ремонт, а волонтерские группы для работы с грузами расписаны до февраля.
"Волонтеры, собравшиеся в одном зале, организуют единую цепочку, по которой гуманитарные грузы, адресные посылки сначала формируют в Магадане, а затем отправляют в зону СВО. Помощь в организации этой работы оказывает правительство Магаданской области. Глава региона Сергей Носов отметил, что все проблемные вопросы обязательно будут проработаны, чтобы сделать механизмы поддержки наших бойцов еще эффективней", - добавляется в сообщении.
Кадр из видео отправки стройматериалов в зону СВО из Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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Вчера, 13:21
 
Надежные людиМагаданская областьМагаданСергей НосовДонецкая Народная Республика
 
 
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