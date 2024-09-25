https://ria.ru/20240925/vetnam-1974565678.html

Россия и Вьетнам обсудили расширение сотрудничества по мирному атому

Россия и Вьетнам обсудили расширение сотрудничества по мирному атому - РИА Новости, 25.09.2024

Россия и Вьетнам обсудили расширение сотрудничества по мирному атому

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев встретился с министром науки и технологий Вьетнама Хюинь Тхань Датом, в числе прочего обсуждался... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T11:44

2024-09-25T11:44

2024-09-25T11:52

ядерные технологии

вьетнам

алексей лихачев

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев встретился с министром науки и технологий Вьетнама Хюинь Тхань Датом, в числе прочего обсуждался вопрос расширения сотрудничества по мирному атому. "Стороны обсудили ход работ по главному проекту российско-вьетнамского сотрудничества в ядерной сфере – сооружения Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме, график реализации которого зафиксирован в межведомственном меморандуме, подписанном в рамках государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина во Вьетнам в июне 2024 года", - сообщил "Росатом". "Алексей Лихачев и Хюинь Тхань Дат обсудили также взаимодействие по обеспечению ядерным топливом Далатского института ядерных исследований и по подготовке вьетнамских кадров по атомным и смежным специальностям. Затрагивался вопрос расширения двусторонней повестки сотрудничества", - отмечает "Росатом".Кроме того, прошла торжественная церемония награждения президента Института атомной энергии Вьетнама Чан Тьи Тханя знаком отличия "Росатома" "За вклад в развитие атомной отрасли I степени" за заслуги в расширении российско-вьетнамского сотрудничества в атомной сфере."Росатом" предлагает Вьетнаму весь спектр своих экспортных поставок - это и атомные энергоблоки большой мощности, это и станции средней и малой мощности - малые модульные реакторы как в наземном, так и плавучем исполнении, говорил ранее Лихачев. Эти возможные проекты будут сопровождаться "глубокой локализацией" во Вьетнаме", отмечал он.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954146185.html

https://ria.ru/20240626/import-1955477572.html

вьетнам

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вьетнам, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия