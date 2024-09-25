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Россия и Вьетнам обсудили расширение сотрудничества по мирному атому - РИА Новости, 25.09.2024
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Ядерные технологии
 
11:44 25.09.2024 (обновлено: 11:52 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/vetnam-1974565678.html
Россия и Вьетнам обсудили расширение сотрудничества по мирному атому
Россия и Вьетнам обсудили расширение сотрудничества по мирному атому - РИА Новости, 25.09.2024
Россия и Вьетнам обсудили расширение сотрудничества по мирному атому
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев встретился с министром науки и технологий Вьетнама Хюинь Тхань Датом, в числе прочего обсуждался... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T11:44
2024-09-25T11:52
ядерные технологии
вьетнам
алексей лихачев
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев встретился с министром науки и технологий Вьетнама Хюинь Тхань Датом, в числе прочего обсуждался вопрос расширения сотрудничества по мирному атому. "Стороны обсудили ход работ по главному проекту российско-вьетнамского сотрудничества в ядерной сфере – сооружения Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме, график реализации которого зафиксирован в межведомственном меморандуме, подписанном в рамках государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина во Вьетнам в июне 2024 года", - сообщил "Росатом". "Алексей Лихачев и Хюинь Тхань Дат обсудили также взаимодействие по обеспечению ядерным топливом Далатского института ядерных исследований и по подготовке вьетнамских кадров по атомным и смежным специальностям. Затрагивался вопрос расширения двусторонней повестки сотрудничества", - отмечает "Росатом".Кроме того, прошла торжественная церемония награждения президента Института атомной энергии Вьетнама Чан Тьи Тханя знаком отличия "Росатома" "За вклад в развитие атомной отрасли I степени" за заслуги в расширении российско-вьетнамского сотрудничества в атомной сфере."Росатом" предлагает Вьетнаму весь спектр своих экспортных поставок - это и атомные энергоблоки большой мощности, это и станции средней и малой мощности - малые модульные реакторы как в наземном, так и плавучем исполнении, говорил ранее Лихачев. Эти возможные проекты будут сопровождаться "глубокой локализацией" во Вьетнаме", отмечал он.
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954146185.html
https://ria.ru/20240626/import-1955477572.html
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вьетнам, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия
Ядерные технологии, Вьетнам, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия
Россия и Вьетнам обсудили расширение сотрудничества по мирному атому

Лихачев встретился с министром науки Вьетнама Хюинь Тхань Датом

© Flickr / IAEA/Conleth BradyПредполагаемое место строительства АЭС "Ниньтхуан-1" во Вьетнаме
Предполагаемое место строительства АЭС Ниньтхуан-1 во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Flickr / IAEA/Conleth Brady
Предполагаемое место строительства АЭС "Ниньтхуан-1" во Вьетнаме. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев встретился с министром науки и технологий Вьетнама Хюинь Тхань Датом, в числе прочего обсуждался вопрос расширения сотрудничества по мирному атому.
"Стороны обсудили ход работ по главному проекту российско-вьетнамского сотрудничества в ядерной сфере – сооружения Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме, график реализации которого зафиксирован в межведомственном меморандуме, подписанном в рамках государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина во Вьетнам в июне 2024 года", - сообщил "Росатом".
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"Алексей Лихачев и Хюинь Тхань Дат обсудили также взаимодействие по обеспечению ядерным топливом Далатского института ядерных исследований и по подготовке вьетнамских кадров по атомным и смежным специальностям. Затрагивался вопрос расширения двусторонней повестки сотрудничества", - отмечает "Росатом".
Кроме того, прошла торжественная церемония награждения президента Института атомной энергии Вьетнама Чан Тьи Тханя знаком отличия "Росатома" "За вклад в развитие атомной отрасли I степени" за заслуги в расширении российско-вьетнамского сотрудничества в атомной сфере.
"Росатом" предлагает Вьетнаму весь спектр своих экспортных поставок - это и атомные энергоблоки большой мощности, это и станции средней и малой мощности - малые модульные реакторы как в наземном, так и плавучем исполнении, говорил ранее Лихачев. Эти возможные проекты будут сопровождаться "глубокой локализацией" во Вьетнаме", отмечал он.
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Ядерные технологииВьетнамАлексей ЛихачевВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Россия
 
 
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