https://ria.ru/20240925/vertolet-1974524815.html
В Якутии возбудили второе дело после крушения вертолета Robinson
В Якутии возбудили второе дело после крушения вертолета Robinson - РИА Новости, 25.09.2024
В Якутии возбудили второе дело после крушения вертолета Robinson
Второе уголовное дело заведено после крушения вертолета Robinson в горах Якутии, у него был поддельный регистрационный знак, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T06:18
2024-09-25T06:18
2024-09-25T13:36
россия
происшествия
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ЯКУТСК, 25 сен - РИА Новости. Второе уголовное дело заведено после крушения вертолета Robinson в горах Якутии, у него был поддельный регистрационный знак, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Вертолет Robinson пропал 19 июля в 80 километрах от села Чагда в Якутии, на борту находились пилот и три пассажира. В понедельник вертолет был обнаружен полностью разрушенным, найдены тела пилота и троих пассажиров. После авиакатастрофы было возбуждено дело по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". "Якутской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту подделки государственного регистрационного знака на воздушное судно", - рассказали в пресс-службе. Установлено, что в нарушение положений Воздушного кодекса изготовленный в установленном порядке государственный регистрационный знак воздушного судна изменен на другой номер путем механического удаления и подкраски.
https://ria.ru/20240919/sk-1973599673.html
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россия, происшествия
В Якутии возбудили второе дело после крушения вертолета Robinson
В связи с крушением вертолета Robinson в горах Якутии возбудили второе дело
ЯКУТСК, 25 сен - РИА Новости. Второе уголовное дело заведено после крушения вертолета Robinson в горах Якутии, у него был поддельный регистрационный знак, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Вертолет Robinson пропал 19 июля в 80 километрах от села Чагда в Якутии, на борту находились пилот и три пассажира. В понедельник вертолет был обнаружен полностью разрушенным, найдены тела пилота и троих пассажиров. После авиакатастрофы было возбуждено дело по статье УК РФ
"Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
"Якутской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту подделки государственного регистрационного знака на воздушное судно", - рассказали в пресс-службе.
Установлено, что в нарушение положений Воздушного кодекса изготовленный в установленном порядке государственный регистрационный знак воздушного судна изменен на другой номер путем механического удаления и подкраски.