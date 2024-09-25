США ввяжутся в войну, разрешив Киеву бить вглубь России, заявил Вершинин
Вершинин: США участниками военных действий, дав Киеву добро бить вглубь России
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 25 сен - РИА Новости. США и их союзники станут прямыми участниками военных действий против РФ на стороне Киева, если дадут согласие на нанесение ВСУ ударов вглубь территории РФ своими вооружениями, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Вершинин.
"Мы уже неоднократно давали оценку такому сценарию. Оценку такому сценарию дал президент России. Понятно, что в этом случае будет подтверждено, что США и их союзники становятся прямыми участниками военных действий против России, являющейся ядерной державой", - сказал Вершинин на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что слова президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Байден обсудит с Зеленским возможное снятии запрета на удары вглубь России
24 сентября, 21:40