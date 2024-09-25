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США ввяжутся в войну, разрешив Киеву бить вглубь России, заявил Вершинин - РИА Новости, 25.09.2024
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19:23 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/vershinin-1974694451.html
США ввяжутся в войну, разрешив Киеву бить вглубь России, заявил Вершинин
США ввяжутся в войну, разрешив Киеву бить вглубь России, заявил Вершинин - РИА Новости, 25.09.2024
США ввяжутся в войну, разрешив Киеву бить вглубь России, заявил Вершинин
США и их союзники станут прямыми участниками военных действий против РФ на стороне Киева, если дадут согласие на нанесение ВСУ ударов вглубь территории РФ... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T19:23
2024-09-25T19:23
в мире
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вооруженные силы украины
владимир путин
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ООН, 25 сен - РИА Новости. США и их союзники станут прямыми участниками военных действий против РФ на стороне Киева, если дадут согласие на нанесение ВСУ ударов вглубь территории РФ своими вооружениями, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Вершинин."Мы уже неоднократно давали оценку такому сценарию. Оценку такому сценарию дал президент России. Понятно, что в этом случае будет подтверждено, что США и их союзники становятся прямыми участниками военных действий против России, являющейся ядерной державой", - сказал Вершинин на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что слова президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20240924/bayden-1974505672.html
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в мире, россия, сергей вершинин, сша, киев, вооруженные силы украины, владимир путин, дмитрий песков, нато, оон
В мире, Россия, Сергей Вершинин, США, Киев, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, ООН
США ввяжутся в войну, разрешив Киеву бить вглубь России, заявил Вершинин

Вершинин: США участниками военных действий, дав Киеву добро бить вглубь России

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве. Архивное фото
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ООН, 25 сен - РИА Новости. США и их союзники станут прямыми участниками военных действий против РФ на стороне Киева, если дадут согласие на нанесение ВСУ ударов вглубь территории РФ своими вооружениями, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Вершинин.
"Мы уже неоднократно давали оценку такому сценарию. Оценку такому сценарию дал президент России. Понятно, что в этом случае будет подтверждено, что США и их союзники становятся прямыми участниками военных действий против России, являющейся ядерной державой", - сказал Вершинин на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что слова президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Байден обсудит с Зеленским возможное снятии запрета на удары вглубь России
24 сентября, 21:40
 
В миреРоссияСергей ВершининСШАКиевВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОООН
 
 
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