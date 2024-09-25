https://ria.ru/20240925/vershinin-1974694451.html

США ввяжутся в войну, разрешив Киеву бить вглубь России, заявил Вершинин

США ввяжутся в войну, разрешив Киеву бить вглубь России, заявил Вершинин - РИА Новости, 25.09.2024

США ввяжутся в войну, разрешив Киеву бить вглубь России, заявил Вершинин

США и их союзники станут прямыми участниками военных действий против РФ на стороне Киева, если дадут согласие на нанесение ВСУ ударов вглубь территории РФ... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T19:23

2024-09-25T19:23

2024-09-25T19:23

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россия

сергей вершинин

сша

киев

вооруженные силы украины

владимир путин

дмитрий песков

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ООН, 25 сен - РИА Новости. США и их союзники станут прямыми участниками военных действий против РФ на стороне Киева, если дадут согласие на нанесение ВСУ ударов вглубь территории РФ своими вооружениями, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Вершинин."Мы уже неоднократно давали оценку такому сценарию. Оценку такому сценарию дал президент России. Понятно, что в этом случае будет подтверждено, что США и их союзники становятся прямыми участниками военных действий против России, являющейся ядерной державой", - сказал Вершинин на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что слова президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20240924/bayden-1974505672.html

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в мире, россия, сергей вершинин, сша, киев, вооруженные силы украины, владимир путин, дмитрий песков, нато, оон