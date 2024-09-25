https://ria.ru/20240925/vengriya-1974523263.html

Венгрия будет выступать с мирными инициативами по Украине в ходе ГА ООН

Венгрия будет выступать с мирными инициативами по Украине в ходе ГА ООН - РИА Новости, 25.09.2024

Венгрия будет выступать с мирными инициативами по Украине в ходе ГА ООН

Будапешт продолжит выступать с мирными инициативами по Украине, в том числе в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T05:11

2024-09-25T05:11

2024-09-25T05:11

венгрия

украина

будапешт

петер сийярто

оон

генеральная ассамблея оон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927502408_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_136daacf16d7037dfff7c3f99fbecc18.jpg

ООН, 25 сен – РИА Новости. Будапешт продолжит выступать с мирными инициативами по Украине, в том числе в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. "Мы продолжим выступать с мирными инициативами. Мы представляем эту позицию здесь, в Организации Объединенных Наций, мы представляем эту позицию в Европейском союзе... Мы не откажемся от этой позиции. Мы будем продолжать отстаивать эту позицию на всех встречах, в которых мы принимаем участие", – сказал глава МИД Венгрии на полях Генассамблеи ООН. На уточняющий вопрос о том, будет ли Венгрия выступать с мирными инициативами в рамках недели высокого уровня ГА ООН, Сийярто ответил: "безусловно, здесь и на Саммите будущего тоже".

https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974516420.html

венгрия

украина

будапешт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, оон, генеральная ассамблея оон, в мире