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Венгрия будет выступать с мирными инициативами по Украине в ходе ГА ООН
Венгрия будет выступать с мирными инициативами по Украине в ходе ГА ООН - РИА Новости, 25.09.2024
Венгрия будет выступать с мирными инициативами по Украине в ходе ГА ООН
Будапешт продолжит выступать с мирными инициативами по Украине, в том числе в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T05:11
2024-09-25T05:11
2024-09-25T05:11
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ООН, 25 сен – РИА Новости. Будапешт продолжит выступать с мирными инициативами по Украине, в том числе в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. "Мы продолжим выступать с мирными инициативами. Мы представляем эту позицию здесь, в Организации Объединенных Наций, мы представляем эту позицию в Европейском союзе... Мы не откажемся от этой позиции. Мы будем продолжать отстаивать эту позицию на всех встречах, в которых мы принимаем участие", – сказал глава МИД Венгрии на полях Генассамблеи ООН. На уточняющий вопрос о том, будет ли Венгрия выступать с мирными инициативами в рамках недели высокого уровня ГА ООН, Сийярто ответил: "безусловно, здесь и на Саммите будущего тоже".
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венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, оон, генеральная ассамблея оон, в мире
Венгрия, Украина, Будапешт, Петер Сийярто, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, В мире
Венгрия будет выступать с мирными инициативами по Украине в ходе ГА ООН
Сийярто: Венгрия будет выступать с мирными инициативами по Украине в ходе ГА ООН
ООН, 25 сен – РИА Новости. Будапешт продолжит выступать с мирными инициативами по Украине, в том числе в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
"Мы продолжим выступать с мирными инициативами. Мы представляем эту позицию здесь, в Организации Объединенных Наций, мы представляем эту позицию в Европейском союзе... Мы не откажемся от этой позиции. Мы будем продолжать отстаивать эту позицию на всех встречах, в которых мы принимаем участие", – сказал глава МИД Венгрии на полях Генассамблеи ООН.
На уточняющий вопрос о том, будет ли Венгрия выступать с мирными инициативами в рамках недели высокого уровня ГА ООН, Сийярто ответил: "безусловно, здесь и на Саммите будущего тоже".