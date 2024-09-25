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Венгрия выступила против разрешения Украины бить вглубь России - РИА Новости, 25.09.2024
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03:04 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/vengriya-1974519359.html
Венгрия выступила против разрешения Украины бить вглубь России
Венгрия выступила против разрешения Украины бить вглубь России - РИА Новости, 25.09.2024
Венгрия выступила против разрешения Украины бить вглубь России
Венгрия выступает против разрешения Киеву бить вглубь России, это повысит риски эскалации, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T03:04
2024-09-25T03:04
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венгрия
киев
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дмитрий песков
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ООН, 25 сен – РИА Новости. Венгрия выступает против разрешения Киеву бить вглубь России, это повысит риски эскалации, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Мы действительно опасаемся и обеспокоены любыми мерами, которые могут привести к эскалации, независимо от того, кто их предпримет. Если какой-либо шаг увеличивает риск эскалации, мы против него. Когда речь заходит о применении Западом оружия против территорий России - а я не рассматриваю этот вопрос с политической или пропагандистской перспективы, - на это нет иного ответа, кроме как сказать: да, это действительно повысит риск эскалации", – сказал министр в на полях Генассамблеи ООН. "Почему мы должны поддерживать какой-либо шаг, который может повысить эскалацию?" – задался вопросом Сийярто. Он отметил, что Венгрия находится по соседству с Россией, а те, кто разжигает конфликт, напротив, находятся далеко. "Если конфликт обострится, это в первую очередь затронет географическое соседство, а не тех, кто живет за тысячи километров от нас. Это наша проблема. Мы живем в той части мира, которая потерпела поражение в ту эпоху, когда мир был разделен на блоки, и мы не хотим, чтобы эта эпоха вернулась", – добавил глава венгерского МИД. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчёт возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240924/bayden-1974505672.html
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россия, венгрия, киев, петер сийярто, владимир путин, дмитрий песков, генеральная ассамблея оон, оон, нато
Россия, Венгрия, Киев, Петер Сийярто, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, НАТО
Венгрия выступила против разрешения Украины бить вглубь России

Сийярто: Венгрия выступает против разрешения Киеву бить вглубь России

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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ООН, 25 сен – РИА Новости. Венгрия выступает против разрешения Киеву бить вглубь России, это повысит риски эскалации, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Мы действительно опасаемся и обеспокоены любыми мерами, которые могут привести к эскалации, независимо от того, кто их предпримет. Если какой-либо шаг увеличивает риск эскалации, мы против него. Когда речь заходит о применении Западом оружия против территорий России - а я не рассматриваю этот вопрос с политической или пропагандистской перспективы, - на это нет иного ответа, кроме как сказать: да, это действительно повысит риск эскалации", – сказал министр в на полях Генассамблеи ООН.
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"Почему мы должны поддерживать какой-либо шаг, который может повысить эскалацию?" – задался вопросом Сийярто.
Он отметил, что Венгрия находится по соседству с Россией, а те, кто разжигает конфликт, напротив, находятся далеко.
"Если конфликт обострится, это в первую очередь затронет географическое соседство, а не тех, кто живет за тысячи километров от нас. Это наша проблема. Мы живем в той части мира, которая потерпела поражение в ту эпоху, когда мир был разделен на блоки, и мы не хотим, чтобы эта эпоха вернулась", – добавил глава венгерского МИД.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчёт возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
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