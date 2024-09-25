https://ria.ru/20240925/uzbekistan-1974635438.html

В Узбекистане учитель избил ученика за просьбу вести урок на русском языке

В Узбекистане учитель избил ученика за просьбу вести урок на русском языке - РИА Новости, 25.09.2024

В Узбекистане учитель избил ученика за просьбу вести урок на русском языке

Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова взяла под контроль ситуацию с избиением ученика в одной из школ Ташкента, где преподавательница избила ученика,... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T15:34

2024-09-25T15:34

2024-09-25T15:46

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ТАШКЕНТ, 25 сен - РИА Новости. Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова взяла под контроль ситуацию с избиением ученика в одной из школ Ташкента, где преподавательница избила ученика, попросившего вести урок на русском языке, сообщает пресс-служба омбудсмена. По данным пресс-службы, в офис Рахмоновой обратилась мать ученика шестого класса одной из школ Ташкента. Женщина предоставила видеозапись, на которой ее сына-шестиклассника избивает учительница на уроке русского языка. По данным интернет-издания Nova24.uz, педагог набросилась на мальчика после того, как он сделал замечание за то, что она вела урок на узбекском языке в русскоязычном классе. "По запросу уполномоченного по правам ребенка в МВД и МДШО (министерство дошкольного и школьного образования – ред.) ситуация изучается. В настоящее время Чиланзарский районный ОВД проводит доследственную проверку", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале омбудсмена. Также выяснилось, что классный руководитель ученика знал о случившемся насилии, но, не изучив ситуацию и не выслушав ребенка, обвинил школьника в инциденте и заставил публично извиниться перед учителем. По данным омбудсмена, учительница проходила испытательный срок перед зачислением на работу и это был ее первый рабочий день. В пресс-службе отметили, что "лица, допускающие физическое насилие и ненадлежащее обращение с детьми в учебных заведениях, должны быть не только освобождены от должности, но и привлечены к ответственности в соответствии с законом". "Уполномоченный по правам ребенка продолжает расследовать данный случай", - добавили в офисе детского обмудсмена.

https://ria.ru/20240913/krym-1972494265.html

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941474945.html

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ташкент, узбекистан, в мире, происшествия