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В Узбекистане учитель избил ученика за просьбу вести урок на русском языке - РИА Новости, 25.09.2024
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15:34 25.09.2024 (обновлено: 15:46 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/uzbekistan-1974635438.html
В Узбекистане учитель избил ученика за просьбу вести урок на русском языке
В Узбекистане учитель избил ученика за просьбу вести урок на русском языке - РИА Новости, 25.09.2024
В Узбекистане учитель избил ученика за просьбу вести урок на русском языке
Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова взяла под контроль ситуацию с избиением ученика в одной из школ Ташкента, где преподавательница избила ученика,... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:34
2024-09-25T15:46
ташкент
узбекистан
в мире
происшествия
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ТАШКЕНТ, 25 сен - РИА Новости. Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова взяла под контроль ситуацию с избиением ученика в одной из школ Ташкента, где преподавательница избила ученика, попросившего вести урок на русском языке, сообщает пресс-служба омбудсмена. По данным пресс-службы, в офис Рахмоновой обратилась мать ученика шестого класса одной из школ Ташкента. Женщина предоставила видеозапись, на которой ее сына-шестиклассника избивает учительница на уроке русского языка. По данным интернет-издания Nova24.uz, педагог набросилась на мальчика после того, как он сделал замечание за то, что она вела урок на узбекском языке в русскоязычном классе. "По запросу уполномоченного по правам ребенка в МВД и МДШО (министерство дошкольного и школьного образования – ред.) ситуация изучается. В настоящее время Чиланзарский районный ОВД проводит доследственную проверку", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале омбудсмена. Также выяснилось, что классный руководитель ученика знал о случившемся насилии, но, не изучив ситуацию и не выслушав ребенка, обвинил школьника в инциденте и заставил публично извиниться перед учителем. По данным омбудсмена, учительница проходила испытательный срок перед зачислением на работу и это был ее первый рабочий день. В пресс-службе отметили, что "лица, допускающие физическое насилие и ненадлежащее обращение с детьми в учебных заведениях, должны быть не только освобождены от должности, но и привлечены к ответственности в соответствии с законом". "Уполномоченный по правам ребенка продолжает расследовать данный случай", - добавили в офисе детского обмудсмена.
https://ria.ru/20240913/krym-1972494265.html
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ташкент, узбекистан, в мире, происшествия
Ташкент, Узбекистан, В мире, Происшествия
В Узбекистане учитель избил ученика за просьбу вести урок на русском языке

Детский омбудсмен Узбекистана взяла под контроль ситуацию с избиением школьника

© Фото : Bolalar ombudsmani rasmiy/TelegramДетский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова и мать ученика одной из школ Ташкента, избитого преподавательницей
Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова и мать ученика одной из школ Ташкента, избитого преподавательницей - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : Bolalar ombudsmani rasmiy/Telegram
Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова и мать ученика одной из школ Ташкента, избитого преподавательницей
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ТАШКЕНТ, 25 сен - РИА Новости. Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова взяла под контроль ситуацию с избиением ученика в одной из школ Ташкента, где преподавательница избила ученика, попросившего вести урок на русском языке, сообщает пресс-служба омбудсмена.
По данным пресс-службы, в офис Рахмоновой обратилась мать ученика шестого класса одной из школ Ташкента. Женщина предоставила видеозапись, на которой ее сына-шестиклассника избивает учительница на уроке русского языка. По данным интернет-издания Nova24.uz, педагог набросилась на мальчика после того, как он сделал замечание за то, что она вела урок на узбекском языке в русскоязычном классе.
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"По запросу уполномоченного по правам ребенка в МВД и МДШО (министерство дошкольного и школьного образования – ред.) ситуация изучается. В настоящее время Чиланзарский районный ОВД проводит доследственную проверку", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале омбудсмена.
Также выяснилось, что классный руководитель ученика знал о случившемся насилии, но, не изучив ситуацию и не выслушав ребенка, обвинил школьника в инциденте и заставил публично извиниться перед учителем. По данным омбудсмена, учительница проходила испытательный срок перед зачислением на работу и это был ее первый рабочий день.
В пресс-службе отметили, что "лица, допускающие физическое насилие и ненадлежащее обращение с детьми в учебных заведениях, должны быть не только освобождены от должности, но и привлечены к ответственности в соответствии с законом". "Уполномоченный по правам ребенка продолжает расследовать данный случай", - добавили в офисе детского обмудсмена.
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