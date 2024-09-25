https://ria.ru/20240925/uzbekistan-1974635438.html
В Узбекистане учитель избил ученика за просьбу вести урок на русском языке
В Узбекистане учитель избил ученика за просьбу вести урок на русском языке - РИА Новости, 25.09.2024
В Узбекистане учитель избил ученика за просьбу вести урок на русском языке
Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова взяла под контроль ситуацию с избиением ученика в одной из школ Ташкента, где преподавательница избила ученика,... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:34
2024-09-25T15:34
2024-09-25T15:46
ташкент
узбекистан
в мире
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974638241_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_3b92a4d9e2b2078f17b33e247c0be00a.jpg
ТАШКЕНТ, 25 сен - РИА Новости. Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова взяла под контроль ситуацию с избиением ученика в одной из школ Ташкента, где преподавательница избила ученика, попросившего вести урок на русском языке, сообщает пресс-служба омбудсмена. По данным пресс-службы, в офис Рахмоновой обратилась мать ученика шестого класса одной из школ Ташкента. Женщина предоставила видеозапись, на которой ее сына-шестиклассника избивает учительница на уроке русского языка. По данным интернет-издания Nova24.uz, педагог набросилась на мальчика после того, как он сделал замечание за то, что она вела урок на узбекском языке в русскоязычном классе. "По запросу уполномоченного по правам ребенка в МВД и МДШО (министерство дошкольного и школьного образования – ред.) ситуация изучается. В настоящее время Чиланзарский районный ОВД проводит доследственную проверку", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале омбудсмена. Также выяснилось, что классный руководитель ученика знал о случившемся насилии, но, не изучив ситуацию и не выслушав ребенка, обвинил школьника в инциденте и заставил публично извиниться перед учителем. По данным омбудсмена, учительница проходила испытательный срок перед зачислением на работу и это был ее первый рабочий день. В пресс-службе отметили, что "лица, допускающие физическое насилие и ненадлежащее обращение с детьми в учебных заведениях, должны быть не только освобождены от должности, но и привлечены к ответственности в соответствии с законом". "Уполномоченный по правам ребенка продолжает расследовать данный случай", - добавили в офисе детского обмудсмена.
https://ria.ru/20240913/krym-1972494265.html
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941474945.html
ташкент
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974638241_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_2544dd6b7d1e438607e05d2b118a4f00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ташкент, узбекистан, в мире, происшествия
Ташкент, Узбекистан, В мире, Происшествия
В Узбекистане учитель избил ученика за просьбу вести урок на русском языке
Детский омбудсмен Узбекистана взяла под контроль ситуацию с избиением школьника
ТАШКЕНТ, 25 сен - РИА Новости. Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова взяла под контроль ситуацию с избиением ученика в одной из школ Ташкента, где преподавательница избила ученика, попросившего вести урок на русском языке, сообщает пресс-служба омбудсмена.
По данным пресс-службы, в офис Рахмоновой обратилась мать ученика шестого класса одной из школ Ташкента
. Женщина предоставила видеозапись, на которой ее сына-шестиклассника избивает учительница на уроке русского языка. По данным интернет-издания Nova24.uz, педагог набросилась на мальчика после того, как он сделал замечание за то, что она вела урок на узбекском языке в русскоязычном классе.
"По запросу уполномоченного по правам ребенка в МВД и МДШО (министерство дошкольного и школьного образования – ред.) ситуация изучается. В настоящее время Чиланзарский районный ОВД проводит доследственную проверку", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале омбудсмена.
Также выяснилось, что классный руководитель ученика знал о случившемся насилии, но, не изучив ситуацию и не выслушав ребенка, обвинил школьника в инциденте и заставил публично извиниться перед учителем. По данным омбудсмена, учительница проходила испытательный срок перед зачислением на работу и это был ее первый рабочий день.
В пресс-службе отметили, что "лица, допускающие физическое насилие и ненадлежащее обращение с детьми в учебных заведениях, должны быть не только освобождены от должности, но и привлечены к ответственности в соответствии с законом". "Уполномоченный по правам ребенка продолжает расследовать данный случай", - добавили в офисе детского обмудсмена.