https://ria.ru/20240925/umnye_chasy-1973655954.html

Huawei Watch D2: умные часы, которые умеют измерять артериальное давление

Huawei Watch D2: умные часы, которые умеют измерять артериальное давление - РИА Новости, 25.09.2024

Huawei Watch D2: умные часы, которые умеют измерять артериальное давление

Пару лет назад компания Huawei выпустила гаджет, который буквально перевернул рынок носимой электроники: первое поколение HUAWEI WATCH D умело измерять... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T10:00

2024-09-25T10:00

2024-09-25T10:00

наука

технологии

huawei technologies

россия

гаджеты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973655909_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_6a443b8eae7f00568e2679e1c7b0db78.jpg

Пару лет назад компания Huawei выпустила гаджет, который буквально перевернул рынок носимой электроники: первое поколение HUAWEI WATCH D умело измерять артериальное давление пользователя, что и в 2024 году в диковинку. Но пришло время для смены — посмотрим на новые HUAWEI WATCH D2 в обзоре РИА Новости.ДизайнВнешний вид первых WATCH D нравился не всем — из-за конструктивных особенностей те часы были массивные, с толстым корпусом. За два года инженеры Huawei провели огромную работу, ведь новинка внешне выглядит так, как будто перед нами привычные смарт-часы, ничего не намекает на те возможности, которые в них скрыты. Задача перед компанией стояла нетривиальная — уместить в относительно тонкий корпус HUAWEI WATCH D2 продвинутую начинку.И если предыдущая модель скорее напоминала медицинский прибор, то новая - получила множество атрибутов продвинутых смарт-часов. Например, многофункциональную вращающуюся кнопку.В материалах корпуса преобладает стекло и металл. Хитрый ремешок с надувной манжетой и вовсе можно назвать инженерным шедевром — правда, его конструкция настолько замысловата и первое время после обычных смарт-часов с ним возникают недоразумения.И вот, чтобы упростить пользователю жизнь, Huawei кладет в комплект поставки небольшую брошюру, где описывает, как правильно настроить ремешок под свое запястье. В противном случае, не избежать погрешности измерений.ИнтерфейсТехнически перед нами топовые смарт-часы Huawei, работающие на новейшей операционной системе HarmonyOS 5.0. К "железу" вопросов нет — сюда "завезли" все, без чего немыслимы современные умные часы: от сверхъяркого светодиодного дисплея и встроенной памяти на несколько гигабайт для загрузки аудио в сами часы до поддержки NFC (технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия) и GPS (система глобального позиционирования). Последний, если установить карты Petal Maps, позволяет подгружать навигацию прямо в часы.Установить приложение в часы? Да-да, не удивляйтесь! Действительно, HarmonyOS делает из HUAWEI WATCH D2 полноценное устройство, на которое можно загружать дополнительный софт через встроенный магазин приложений — его не так много, как хотелось бы, но сам факт выбора должен понравиться пользователю.Интерфейс часов настраивается крайне гибко — от выбора циферблата до расстановки виджетов главного экрана. Традиционно тонкая настройка доступна через приложение Huawei Health (Хуавэй Здоровье). Смарт-часы работают со всеми смартфонами на базе систем Android и iOS.В часах установлен микрофон и динамик — через них можно не только слушать музыку, но и принимать вызовы. Кстати, HUAWEI WATCH D2 достался продвинутый линейный вибромоторчик, который делает тактильный отклик устройства более приятным для пользователя.Мониторинг показателей здоровьяHUAWEI WATCH D2 получил функционал суточного мониторирования артериального давления (СМАД). Благодаря этому смарт-часы могут круглосуточно измерять давление. Отдельно подчеркнем, что в России устройство представлено как немедицинское, но получило медицинскую сертификацию в Японии, Китае, странах Европы.Помимо СМАД HUAWEI WATCH D2 отслеживает восемь ключевых показателей здоровья пользователя:Основные показатели — пульс, уровень насыщения крови кислородом, уровень стресса, температура тела. А также показатели состояния сердечно-сосудистой системы (ЭКГ, артериальная жесткость); здоровье респираторной системы (выявление синдрома обструктивного апноэ сна); измерение артериального давления; отображение персональной информации; анализ пульсовой волны и аритмии (подтверждено NMPA - Национальным управлением по медицинской продукции Китая).Не забыт и спортивный функционал — в часах десятки режимов тренировки, а GPS позволяет построить точный трек, например, велопрогулки, без соединения со смартфоном.Кстати, несмотря на внушительный функционал, часы по меркам класса долго работают на одном заряде — без навигации во время тестирования от зарядки до зарядки прошло пять дней. А подзарядить их можно не только от комплектного блочка, но и любой беспроводной зарядки стандарта Qi (стандарт питания).ИтогоКомпания Huawei снова создала инновационное устройство, которое сделано не ради технологий, а для удобства пользователя. Фактически, HUAWEI WATCH D2 собой заполняет нишу умных часов-тонометров, которых, прямо скажем, на рынке сейчас совсем немного.Приятно удивляет рекомендованная производителем цена на российском рынке — 34 999 тысяч рублей.Реклама, ООО "Техкомпания Хуавэй", ОГРН 1027739023212, г. Москва, Крылатская ул., 17, корп. 2, erid: F7NfYUJCUneLuWtAsUyx

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, huawei technologies, россия, гаджеты