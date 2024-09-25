https://ria.ru/20240925/ukraina-1974543034.html

Пленный ВСУ заявил, что его отправили в Курскую область с наркоманами

Пленный ВСУ заявил, что его отправили в Курскую область с наркоманами - РИА Новости, 25.09.2024

Пленный ВСУ заявил, что его отправили в Курскую область с наркоманами

Украинский военнопленный рассказал на видео от Минобороны РФ, что командование ВСУ отправило его в Курскую область обманом, а проводники были под наркотиками. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T09:55

2024-09-25T09:55

2024-09-25T09:55

здоровье - общество

курская область

россия

валерий герасимов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321803_0:89:2984:1768_1920x0_80_0_0_8ea06bf3588911bbd45988b64f11ad0c.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал на видео от Минобороны РФ, что командование ВСУ отправило его в Курскую область обманом, а проводники были под наркотиками. "Когда начался минометный обстрел, мы зашли в подвал в одном из домов. Наши четыре старших ушли куда-то вперед сами по себе. Да они под наркотой были, им по барабану было, как идти. Они накурились травы, просто вперед ушли, и все, а нам сказали: "Сидите в подвале"... Это были наши проводники, которые должны были довести нас до точки и рассадить. Нас отправили с какими-то торчками, грубо говоря, просто на смерть", - сказал Сергей Бутенко. По его словам, командование ВСУ перед отправкой в Курскую область заявило военнослужащим, что на границе будут стоять. "Просто обманули. Я говорил с теми, кто сейчас в плену, такая же ситуация со всеми. Тоже говорили, что поедете, постоите там два-три дня, и все", - заявил военнопленный. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,7 тысячи военных, 127 танков.

https://ria.ru/20240924/plennyy-1974358191.html

https://ria.ru/20240925/plennyy-1974519087.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, курская область, россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины