https://ria.ru/20240925/ukraina-1974531945.html

На Украине заявили о повреждении объекта под Херсоном

На Украине заявили о повреждении объекта под Херсоном - РИА Новости, 25.09.2024

На Украине заявили о повреждении объекта под Херсоном

Власти Украины сообщают о повреждении объекта критической инфраструктуры в результате взрыва в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T08:27

2024-09-25T08:27

2024-09-25T08:27

в мире

жкх

херсонская область

россия

днепр (город)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Власти Украины сообщают о повреждении объекта критической инфраструктуры в результате взрыва в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Как утверждает назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале, поврежден "объект критической инфраструктуры". Он не уточнил, о каком именно объекте идет речь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974523702.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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в мире, жкх, херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины