https://ria.ru/20240925/udmurtiya-1974660349.html

Курс военно-тактической подготовки проведут для жителей Удмуртии

Курс военно-тактической подготовки проведут для жителей Удмуртии - РИА Новости, 25.09.2024

Курс военно-тактической подготовки проведут для жителей Удмуртии

Бесплатный трёхдневный курс военно-тактической подготовки проведут для жителей Удмуртии, желающих подписать контракт с Минобороны РФ, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T17:10

2024-09-25T17:10

2024-09-25T17:10

удмуртская республика

россия

ижевск

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УФА, 25 сен - РИА Новости. Бесплатный трёхдневный курс военно-тактической подготовки проведут для жителей Удмуртии, желающих подписать контракт с Минобороны РФ, сообщили в пресс-службе главы республики. "С 27 по 29 сентября в республике на базе спортивного комплекса "Чекерил" пройдет бесплатная трехдневная тренировка для всех желающих служить Родине "Защитники Отечества". Приглашаются мужчины в возрасте от 18 лет", - говорится в сообщении. Для 40 участников первого потока обучения опытные наставники проведут занятия по работе с беспилотными летательными аппаратами (теория и практика на тренажере), по медицине, связи и спецсвязи, тактике ведения боя, а также по огневой и инженерной подготовке. Инструкторами станут ветераны спецоперации, педагоги "Школы юных летчиков" Ижевска, члены Союза десантников Удмуртии. Все они поделятся своим опытом и мастерством с будущими защитниками. "Участие бесплатное. В течение трех дней мужчины будут жить на территории комплекса, для них также организуют трехразовое питание. Будет дежурить медицинский персонал. Отметим, занятия не помешают тренировочному процессу спортсменов на комплексе. Организаторами тренировки являются "Школа юных летчиков" и Союз десантников Удмуртии. Проект планируется продолжить и сделать курс регулярным", - добавляется в сообщении. В пресс-службе напомнили, что в регионе продолжается набор желающих на военную службу по контракту. "Это добровольное решение каждого. Требования – отсутствие медицинских противопоказаний, возраст от 18 до 60 лет. Кандидаты могут обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту по адресу город Ижевск, улица Зенитная, 2а. Консультацию можно получить в своем военкомате, а также по телефонам", - добавляется в релизе.

https://ria.ru/20240919/brechalov-1973697594.html

россия

ижевск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, ижевск