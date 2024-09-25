https://ria.ru/20240925/turtsiya-1974600005.html

Турецкий эксперт прокомментировал вбросы СМИ о российских С-400

Турецкий эксперт прокомментировал вбросы СМИ о российских С-400 - РИА Новости, 25.09.2024

Турецкий эксперт прокомментировал вбросы СМИ о российских С-400

Различные вбросы в СМИ на тему закупленных Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 являются своеобразным стресс-тестом для российско-турецких... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T13:53

2024-09-25T13:53

2024-09-25T13:53

турция

сша

россия

инджирлик

оон

брикс

с-400 «триумф»

f-35

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СТАМБУЛ, 25 сен - РИА Новости. Различные вбросы в СМИ на тему закупленных Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 являются своеобразным стресс-тестом для российско-турецких отношений и не имеют ничего общего с действительностью, заявил РИА Новости турецкий военный эксперт Суат Дельген. Греческая газета "Катимерини" выступила на этой неделе с утверждением, что Турция и США обсуждают передачу американцам контроля над закупленными Анкарой российскими ЗРК С-400 в обмен на возращение в программу по истребителям пятого поколения F-35. Издание утверждает, что высокопоставленные американские чиновники летом выступили с предложением передать российские системы на базу "Инджирлик" в сектор, контролируемый Соединенными Штатами. Таким образом, Турция не нарушит условий или каких-либо обязательных пунктов контракта с Россией. Турецкая сторона изначально отвергла американское предложение, однако вопрос остается на повестке дня в преддверии предстоящих двусторонних контактов на полях Генеральной ассамблеи ООН, пишет газета. Дельген отметил, что Греция внимательно следит за перипетиями с приобретением F-35 Турцией, в связи с этим новость неспроста появилась в греческом СМИ перед заседанием ГА ООН. "Турецкая финансовая система в последнее время под руководством министра финансов (Мехмета) Шимшека хочет установить хорошие отношения с западными финансовыми институтами, одновременно возникли проблемы с платежами у компаний, ведущих бизнес с РФ. США требуют от Турции присоединения к санкциям против Москвы, поэтому ситуация с F-35 - это один из элементов торга", - отметил эксперт. "Утверждения о передаче С-400 США или на базу "Инджирлик" не соответствуют действительности. Те, кто "сливает" такую новость, прощупывают почву, чтобы понять, насколько далеко Турция зайдет в теме С-400. Опять же тот факт, что вопрос поднят перед саммитом БРИКС в Казани, доказывает, что цель таких публикаций - подвергнуть стресс-тесту отношения Москвы и Анкары", - заявил Дельген. По его мнению, США и далее будут предлагать различные варианты для "урегулирования" проблемы с С-400 и отслеживать реакцию Анкары. Дельген отметил, что на встрече президентов РФ и Турции в рамках саммита БРИКС эта тема явно будет обсуждаться. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.

https://ria.ru/20240925/turtsija-1974583626.html

https://ria.ru/20240924/netanyakhu-1974485618.html

https://ria.ru/20240924/netanjahu-1974459358.html

турция

сша

россия

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турция, сша, россия, инджирлик, оон, брикс, с-400 «триумф», f-35, санкции в отношении россии