https://ria.ru/20240925/turtsija-1974583626.html

В Турции призвали к участию России в мирных инициативах по Украине

В Турции призвали к участию России в мирных инициативах по Украине - РИА Новости, 25.09.2024

В Турции призвали к участию России в мирных инициативах по Украине

Все мирные инициативы по урегулированию украинского конфликта должны проходить с участием Москвы и Киева, заявил спикер Великого национального собрания... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T12:45

2024-09-25T12:45

2024-09-25T12:45

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нуман куртулмуш

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Все мирные инициативы по урегулированию украинского конфликта должны проходить с участием Москвы и Киева, заявил спикер Великого национального собрания (парламент) Турции Нуман Куртулмуш. "Невозможен мир, если обе стороны не принимают участия в диалоге", - сказал он, выступая в ходе заседания Совета Федерации. Без участия России невозможно урегулировать конфликт на Украине, подчеркнул спикер парламента. "Поэтому все мирные инициативы должны быть с активным участием сторон", - заявил он. Турция осуждает санкции, введенные Западом против России, отметил спикер парламента. "Мне кажется, что сегодня мы можем уверенно сказать - никогда в истории не было такого, чтобы односторонние санкции привели к каким-то результатам. Мы осуждаем санкции против России как рычаг давления для изменения страной своей позиции" , - сказал он. В начале сентября Владимир Зеленский снова заявил, что хочет видеть представителей РФ на втором саммите по Украине, в то время как Москва неоднократно заявляла, что не планирует участие в таких мероприятиях. В конце июля Зеленский заявлял, что весь мир, а также и он сам хочет участия РФ в следующей конференции по урегулированию конфликта на Украине, иначе на ней не будет достигнуто никакого результата. В начале июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял РИА Новости, комментируя тему нового саммита по Украине, что российская сторона не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается. Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240702/konferentsiya-1956788159.html

https://ria.ru/20240326/konflikt-1936038014.html

https://ria.ru/20240925/zapad-1974566767.html

https://ria.ru/20240707/turtsija-1958105412.html

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