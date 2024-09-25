https://ria.ru/20240925/turizm-1974563008.html

Сахалинская область становится одним из центров делового туризма

Сахалинская область становится одним из центров делового туризма - РИА Новости, 25.09.2024

Сахалинская область становится одним из центров делового туризма

Сахалинская область становится одним из центров делового туризма для гостей со всей страны, рассказал РИА Новости глава регионального минтуризма Артем Лазарев. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T11:32

2024-09-25T11:32

2024-09-25T11:32

сахалинская область

сахалин

курильские острова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен – РИА Новости. Сахалинская область становится одним из центров делового туризма для гостей со всей страны, рассказал РИА Новости глава регионального минтуризма Артем Лазарев. "Летний сезон 2024 года на Сахалине и Курилах стал рекордным по количеству бизнес-туристов, что связано с проведением крупных событийных мероприятий федерального масштаба. Это подтверждают данные одного из федеральных сервисов по бронированию туристического жилья и показателями по заполняемости коллективных средств размещения в регионе. Средний показатель заполняемости гостиниц по Сахалину составил 80%, по Курильским островам – до 95%", - отметил министр. По словам Лазарева, событийный туризм представляет один из драйверов роста туристского рынка, а событийный деловой туризм является индикатором здоровья экономики региона. Проведение таких крупных мероприятий, как проектно-образовательный интенсив "Архипелаг", Всероссийский молодежный форум "ОстроVа", международный форум "Нефть и газ Сахалина" служит показателем развития региона в федеральном масштабе, отметил он. "Подобные деловые поездки параллельно развивают другие виды туризма: экологический, гастрономический и даже семейный. Приезжая в командировку, гости стремятся захватить в поездку и выходные, чтобы побывать на различных туристических локациях, посетить заведения общепита и объекты культуры. Более того, например, многие участники "Архипелага" планируют вернуться на Сахалин для семейного и активного зимнего отдыха", - подчеркнул глава минтуризма. Лазарев добавил, что деловые мероприятия становятся дополнительным источником привлечения гостей и могут служить туристской аттракцией в "низкий" сезон. По данным сервиса бронирования жилья для командировок MTC Travel, по приросту бизнес-туристов Южно-Сахалинск вошел в топ-3 городов в стране, уступив по этому виду поездок только Сочи. Объем летних командировок на Сахалин, захвативший субботу и воскресенье, составил 54%. Развитию делового туризма способствует и растущее число сертифицированных отелей в регионе. К примеру, в 2024 году на Итурупе открыли свои двери отель с видом на вулкан Богдан Хмельницкий "Камуй Котан" и гостиница высокого класса "Янкито". На Кунашире гостей начал принимать глэмпинг премиум класса "Кунашир Резорт и СПА". Запланировано строительство отелей разной категории звездности и на других Курильских островах. Как подчеркнул Лазарев, именно Курилы входят в топ локаций, которые стремятся посетить бизнес-туристы в рамках дополнительных дней отдыха. На Сахалине также активно строятся и вводятся в эксплуатацию отели разной категории звездности. "В ближайшие годы откроет двери первый пятизвездочный отель в регионе у подножия горнолыжного курорта "Горный воздух" в Южно-Сахалинске. Ведется строительство и других гостиничных комплексов, некоторые из которых расположены в деловой части областного центра. В них предусмотрены конференц-залы, что позволит бизнесменам при необходимости провести переговоры или встречу с партнерами", - резюмировал Лазарев.

https://ria.ru/20240907/gaz-1971208040.html

https://ria.ru/20240906/sakhalin-1971067235.html

сахалинская область

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курильские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сахалинская область, сахалин, курильские острова