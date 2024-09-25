https://ria.ru/20240925/tsakhal-1974641180.html

ЦАХАЛ атаковал 60 объектов разведывательной инфраструктуры в Ливане

ЦАХАЛ атаковал 60 объектов разведывательной инфраструктуры в Ливане - РИА Новости, 25.09.2024

ЦАХАЛ атаковал 60 объектов разведывательной инфраструктуры в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду атаковала 60 объектов в Ливане, относящихся к разведывательной инфраструктуре движения "Хезболлах", сообщила армейская... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T16:02

2024-09-25T16:02

2024-09-25T16:02

израиль

ливан

в мире

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду атаковала 60 объектов в Ливане, относящихся к разведывательной инфраструктуре движения "Хезболлах", сообщила армейская пресс-служба."Сегодня (среда) истребители на основе данных разведки нанесли удары по 60 террористическим целям, принадлежащим разведывательному управлению "Хезболлах". Были уничтожены инструменты сбора разведданных, командные центры и дополнительная инфраструктура, используемая противником для построения разведывательной ситуационной оценки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240925/tsakhal-1974625925.html

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израиль, ливан, в мире, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024