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ЦАХАЛ атаковал 60 объектов разведывательной инфраструктуры в Ливане
ЦАХАЛ атаковал 60 объектов разведывательной инфраструктуры в Ливане - РИА Новости, 25.09.2024
ЦАХАЛ атаковал 60 объектов разведывательной инфраструктуры в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду атаковала 60 объектов в Ливане, относящихся к разведывательной инфраструктуре движения "Хезболлах", сообщила армейская... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T16:02
2024-09-25T16:02
2024-09-25T16:02
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хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду атаковала 60 объектов в Ливане, относящихся к разведывательной инфраструктуре движения "Хезболлах", сообщила армейская пресс-служба."Сегодня (среда) истребители на основе данных разведки нанесли удары по 60 террористическим целям, принадлежащим разведывательному управлению "Хезболлах". Были уничтожены инструменты сбора разведданных, командные центры и дополнительная инфраструктура, используемая противником для построения разведывательной ситуационной оценки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240925/tsakhal-1974625925.html
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израиль, ливан, в мире, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Израиль, Ливан, В мире, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ атаковал 60 объектов разведывательной инфраструктуры в Ливане
ЦАХАЛ атаковал 60 объектов разведывательной инфраструктуры Ливана в среду