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Программу научно-технологического развития утвердили в Томской области

Программу научно-технологического развития утвердили в Томской области - РИА Новости, 25.09.2024

Программу научно-технологического развития утвердили в Томской области

Совет по вопросам науки и технологического развития Томской области при губернаторе в среду утвердил госпрограмму научно-технологического развития региона,... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T19:09

2024-09-25T19:09

2024-09-25T19:09

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ТОМСК, 25 сен – РИА Новости. Совет по вопросам науки и технологического развития Томской области при губернаторе в среду утвердил госпрограмму научно-технологического развития региона, сообщает обладминистрация. Открывая заседание совета, губернатор Владимир Мазур отметил, что комплексная региональная государственная программа научно-технологического развития Томской области, которая включена в число 20 пилотных регионов, разработана по поручению вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко. "Новый формат государственной программы включает все направления и механизмы развития науки и технологий. Большой объем финансирования программы обусловлен комплексным планированием, где главным является общий результат деятельности", – подчеркнул губернатор. Глава региона уточнил, что проект программы уже рассмотрен и одобрен томским консорциумом научно-образовательных организаций, представлен комиссии Совета законодателей РФ при Федеральном собрании по образованию и науке, прошел экспертизу и согласование в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, а также представлен и одобрен на всероссийском совещании под председательством Чернышенко на форуме "Технопром-2024". На заседании совета замгубернатора по научно-технологическому развитию Людмила Огородова представила основные направления и целевые показатели новой программы, а первый проректор Томского государственного университета Виктор Демин и советник губернатора Сергей Хурсевич доложили о планах реализации двух крупнейших проектов программы – межвузовского студенческого кампуса и центра развития беспилотных авиационных систем. Кроме того, губернатору доложили о планах реализации в регионе в рамках госпрограммы кластерной промышленной политики, перспективах научно-технологического развития в направлении "Химия и новые материалы", задачах в области СВЧ-электроники и системах связи, а также о развитии новой энергетики.

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томская область, россия