https://ria.ru/20240925/tjumen-1974534476.html

В Тюмени проверят информацию о нарушении прав инвалидов-колясочников

В Тюмени проверят информацию о нарушении прав инвалидов-колясочников - РИА Новости, 25.09.2024

В Тюмени проверят информацию о нарушении прав инвалидов-колясочников

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о нарушении прав инвалидов-колясочников в Тюмени из-за отказа водителя везти... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T09:01

2024-09-25T09:01

2024-09-25T09:01

происшествия

россия

тюмень

тюменская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156341/84/1563418442_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_61642cdbbfbf39745f329e694b1a1b32.jpg

ТЮМЕНЬ, 25 сен – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о нарушении прав инвалидов-колясочников в Тюмени из-за отказа водителя везти в автобусе такую семейную пару, сообщает информационный центр СК России в Telegram-канале. Информация о том, что в сентябре в городе Тюмени семейную пару инвалидов-колясочников не пропустили в общественный транспорт, распространяется в интернете. В сообщениях указано, что водитель отказал супругам в проезде, так как в автобусе разрешен проезд только одного человека в инвалидном кресле. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Тюменской области Александру Александровичу Кублякову провести процессуальную проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах", - сообщает информцентр. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20240828/invalid-1969077553.html

https://ria.ru/20240730/ljubertsy-1962876235.html

россия

тюмень

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, тюмень, тюменская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)