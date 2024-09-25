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В Тюмени проверят информацию о нарушении прав инвалидов-колясочников - РИА Новости, 25.09.2024
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09:01 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/tjumen-1974534476.html
В Тюмени проверят информацию о нарушении прав инвалидов-колясочников
В Тюмени проверят информацию о нарушении прав инвалидов-колясочников - РИА Новости, 25.09.2024
В Тюмени проверят информацию о нарушении прав инвалидов-колясочников
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о нарушении прав инвалидов-колясочников в Тюмени из-за отказа водителя везти... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T09:01
2024-09-25T09:01
происшествия
россия
тюмень
тюменская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ТЮМЕНЬ, 25 сен – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о нарушении прав инвалидов-колясочников в Тюмени из-за отказа водителя везти в автобусе такую семейную пару, сообщает информационный центр СК России в Telegram-канале. Информация о том, что в сентябре в городе Тюмени семейную пару инвалидов-колясочников не пропустили в общественный транспорт, распространяется в интернете. В сообщениях указано, что водитель отказал супругам в проезде, так как в автобусе разрешен проезд только одного человека в инвалидном кресле. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Тюменской области Александру Александровичу Кублякову провести процессуальную проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах", - сообщает информцентр. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
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происшествия, россия, тюмень, тюменская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тюмень, Тюменская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тюмени проверят информацию о нарушении прав инвалидов-колясочников

В Тюмени проведут проверку из-за отказа водителя автобуса в провозе инвалидов

© РИА Новости / Александр УткинИнвалидная коляска в коридоре
Инвалидная коляска в коридоре - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Александр Уткин
Инвалидная коляска в коридоре. Архивное фото
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Дзен
ТЮМЕНЬ, 25 сен – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о нарушении прав инвалидов-колясочников в Тюмени из-за отказа водителя везти в автобусе такую семейную пару, сообщает информационный центр СК России в Telegram-канале.
Информация о том, что в сентябре в городе Тюмени семейную пару инвалидов-колясочников не пропустили в общественный транспорт, распространяется в интернете. В сообщениях указано, что водитель отказал супругам в проезде, так как в автобусе разрешен проезд только одного человека в инвалидном кресле.
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"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Тюменской области Александру Александровичу Кублякову провести процессуальную проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах", - сообщает информцентр.
Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
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ПроисшествияРоссияТюменьТюменская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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