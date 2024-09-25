Рейтинг@Mail.ru
Президент Сальвадора заявил о наступлении "темной эры" человечества - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:34 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/temnaya_era-1974514953.html
Президент Сальвадора заявил о наступлении "темной эры" человечества
Президент Сальвадора заявил о наступлении "темной эры" человечества - РИА Новости, 25.09.2024
Президент Сальвадора заявил о наступлении "темной эры" человечества
Сальвадорский лидер Найиб Букеле заявил о наступлении "темной эры" для человечества, симптомами которой являются ущемление свобод и международные конфликты. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T00:34
2024-09-25T00:34
сальвадор
нью-йорк (город)
найиб букеле
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564525789_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_2633ea64998c97ebfad0acb2afe19986.jpg
МЕХИКО, 25 сен - РИА Новости. Сальвадорский лидер Найиб Букеле заявил о наступлении "темной эры" для человечества, симптомами которой являются ущемление свобод и международные конфликты. "Мы стоим перед новой темной эрой человечества. Как сальвадорцы мы распознаем эти симптомы упадка, когда видим их, потому что мы прошли через все это. Мы пережили этапы падения нашей нации один за другим и вновь наблюдаем те же этапы, но на этот раз в глобальном масштабе", - сказал он на дебатах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. "Мы не можем и не хотим указывать другим странам, что им делать. Каждая страна должна принимать собственные решения и делать то, что лучше для ее народа. Мы можем лишь предостеречь как друг, который пережил темные времена и боролся за свою жизнь, чтобы выбраться из них", - добавил он. По словам политика, современный мир с беспрецедентной скоростью "стал разделенным, подавленным, обеспокоенным, враждебным и безнадежным", а свободный мир больше не является свободным. На международной арене, как указал Букеле, сохраняются угрозы новых войн, в то же время внутри "так называемых городов первого мира" магазины прячут продукцию от грабителей, а люди не могут свободно ходить по улицам. "В режиме реального времени мы являемся свидетелями эрозии свободы выражения мнений. Всего десять лет назад Запад был оплотом свободы выражения мнений, а теперь ему читают лекции те, кого раньше он осуждал. Крупнейшие социальные сети в мире вынуждены подвергнуть цензуре своих пользователей по требованию их правительств, граждан западных стран арестуют за репосты публикаций в социальных сетях, правящие партии попытались запретить свою политическую оппозицию... это началось давно, но сейчас мы лучше это замечаем, потому что в последние годы оно ускорилось, и это ускорение означает, что мы приближаемся к мрачному поворотному моменту", - добавил президент Сальвадора.
https://ria.ru/20240925/nebenzya-1974514826.html
https://ria.ru/20240921/mask-1973952532.html
сальвадор
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564525789_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_ecea5f170ea6176ded941db797e28dad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сальвадор, нью-йорк (город), найиб букеле, оон, в мире
Сальвадор, Нью-Йорк (город), Найиб Букеле, ООН, В мире
Президент Сальвадора заявил о наступлении "темной эры" человечества

Президент Сальвадора Букеле предупредил о наступлении "темной эры" человечества

© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Сальвадора Найиб Букеле
Президент Сальвадора Найиб Букеле - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Сальвадора Найиб Букеле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 25 сен - РИА Новости. Сальвадорский лидер Найиб Букеле заявил о наступлении "темной эры" для человечества, симптомами которой являются ущемление свобод и международные конфликты.
"Мы стоим перед новой темной эрой человечества. Как сальвадорцы мы распознаем эти симптомы упадка, когда видим их, потому что мы прошли через все это. Мы пережили этапы падения нашей нации один за другим и вновь наблюдаем те же этапы, но на этот раз в глобальном масштабе", - сказал он на дебатах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Киев готов столкнуть мир в "пучину" Третьей мировой войны, заявил Небензя
00:30
"Мы не можем и не хотим указывать другим странам, что им делать. Каждая страна должна принимать собственные решения и делать то, что лучше для ее народа. Мы можем лишь предостеречь как друг, который пережил темные времена и боролся за свою жизнь, чтобы выбраться из них", - добавил он.
По словам политика, современный мир с беспрецедентной скоростью "стал разделенным, подавленным, обеспокоенным, враждебным и безнадежным", а свободный мир больше не является свободным. На международной арене, как указал Букеле, сохраняются угрозы новых войн, в то же время внутри "так называемых городов первого мира" магазины прячут продукцию от грабителей, а люди не могут свободно ходить по улицам.
"В режиме реального времени мы являемся свидетелями эрозии свободы выражения мнений. Всего десять лет назад Запад был оплотом свободы выражения мнений, а теперь ему читают лекции те, кого раньше он осуждал. Крупнейшие социальные сети в мире вынуждены подвергнуть цензуре своих пользователей по требованию их правительств, граждан западных стран арестуют за репосты публикаций в социальных сетях, правящие партии попытались запретить свою политическую оппозицию... это началось давно, но сейчас мы лучше это замечаем, потому что в последние годы оно ускорилось, и это ускорение означает, что мы приближаемся к мрачному поворотному моменту", - добавил президент Сальвадора.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Маск обсудил с президентом Сальвадора будущее человечества
21 сентября, 06:23
 
СальвадорНью-Йорк (город)Найиб БукелеООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала