https://ria.ru/20240925/temnaya_era-1974514953.html

Президент Сальвадора заявил о наступлении "темной эры" человечества

Президент Сальвадора заявил о наступлении "темной эры" человечества - РИА Новости, 25.09.2024

Президент Сальвадора заявил о наступлении "темной эры" человечества

Сальвадорский лидер Найиб Букеле заявил о наступлении "темной эры" для человечества, симптомами которой являются ущемление свобод и международные конфликты. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T00:34

2024-09-25T00:34

2024-09-25T00:34

сальвадор

нью-йорк (город)

найиб букеле

оон

в мире

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МЕХИКО, 25 сен - РИА Новости. Сальвадорский лидер Найиб Букеле заявил о наступлении "темной эры" для человечества, симптомами которой являются ущемление свобод и международные конфликты. "Мы стоим перед новой темной эрой человечества. Как сальвадорцы мы распознаем эти симптомы упадка, когда видим их, потому что мы прошли через все это. Мы пережили этапы падения нашей нации один за другим и вновь наблюдаем те же этапы, но на этот раз в глобальном масштабе", - сказал он на дебатах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. "Мы не можем и не хотим указывать другим странам, что им делать. Каждая страна должна принимать собственные решения и делать то, что лучше для ее народа. Мы можем лишь предостеречь как друг, который пережил темные времена и боролся за свою жизнь, чтобы выбраться из них", - добавил он. По словам политика, современный мир с беспрецедентной скоростью "стал разделенным, подавленным, обеспокоенным, враждебным и безнадежным", а свободный мир больше не является свободным. На международной арене, как указал Букеле, сохраняются угрозы новых войн, в то же время внутри "так называемых городов первого мира" магазины прячут продукцию от грабителей, а люди не могут свободно ходить по улицам. "В режиме реального времени мы являемся свидетелями эрозии свободы выражения мнений. Всего десять лет назад Запад был оплотом свободы выражения мнений, а теперь ему читают лекции те, кого раньше он осуждал. Крупнейшие социальные сети в мире вынуждены подвергнуть цензуре своих пользователей по требованию их правительств, граждан западных стран арестуют за репосты публикаций в социальных сетях, правящие партии попытались запретить свою политическую оппозицию... это началось давно, но сейчас мы лучше это замечаем, потому что в последние годы оно ускорилось, и это ускорение означает, что мы приближаемся к мрачному поворотному моменту", - добавил президент Сальвадора.

https://ria.ru/20240925/nebenzya-1974514826.html

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сальвадор, нью-йорк (город), найиб букеле, оон, в мире