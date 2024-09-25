https://ria.ru/20240925/svo-1974664531.html

Депутат из Саратовской области отправился добровольцем на СВО

Депутат из Саратовской области отправился добровольцем на СВО - РИА Новости, 25.09.2024

Депутат из Саратовской области отправился добровольцем на СВО

Депутат совета депутатов Энгельса, второго по величине города Саратовской области, Алексей Мухортов ("Единая Россия") отправился добровольцем в зону специальной РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T17:11

2024-09-25T17:11

2024-09-25T17:11

специальная военная операция на украине

энгельс

саратовская область

единая россия

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САРАТОВ, 25 сен - РИА Новости. Депутат совета депутатов Энгельса, второго по величине города Саратовской области, Алексей Мухортов ("Единая Россия") отправился добровольцем в зону специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале городского парламента. "Депутат Энгельсского городского совета депутатов Алексей Мухортов ушел добровольцем в зону специальной военной операции... Мухортов в Энгельсском городском совете депутатов с 2023 года. За год выстроил эффективное взаимодействие с жителями своего округа, регулярно отправлял помощь совместно с мебельной фабрикой "Априори" участникам СВО и откликался на их просьбы", - говорится в сообщении. Мухортов пояснил, что в депутатской работе делал всё возможное для того, чтобы помочь бойцам в зоне СВО и оказывал посильную помощь жителям из приграничных территорий. "Считаю своим долгом не словом, но делом привнести свою лепту в дело нашей Родины и потому подал заявление на участие в СВО", - приводятся в сообщении его слова.

https://ria.ru/20240925/spetsoperatsiya-1974565243.html

энгельс

саратовская область

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энгельс, саратовская область, единая россия