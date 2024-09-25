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ВС России нанесли поражение ВСУ в 17 населенных пунктах в Курской области - РИА Новости, 25.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:32 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/svo-1974632806.html
ВС России нанесли поражение ВСУ в 17 населенных пунктах в Курской области
ВС России нанесли поражение ВСУ в 17 населенных пунктах в Курской области - РИА Новости, 25.09.2024
ВС России нанесли поражение ВСУ в 17 населенных пунктах в Курской области
Российские войска за сутки нанесли поражение ВСУ в районах 17 населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:32
2024-09-25T15:32
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
курская область
сумская область
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли поражение ВСУ в районах 17 населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 116-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Викторовка, Гончаровка, Ивашковский, Кругленькое, Косица, Мартыновка, Михайловка, Малая Локня, Малая Обуховка, Медвежье, Новый Путь, Правда, Покровское, Плехово, Рубанщина и Толстый Луг", - говорится в сообщении.Кроме того, российская авиация и ракетные войска нанесли удары по сосредоточению резервов 12 украинских бригад в районах 17 населенных пунктов Сумской области.
https://ria.ru/20240925/minoborony-1974628578.html
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россия, вооруженные силы украины, курская область, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, Сумская область
ВС России нанесли поражение ВСУ в 17 населенных пунктах в Курской области

МО РФ: ВСУ понесли поражение в районах 17 населенных пунктов в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли поражение ВСУ в районах 17 населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 116-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Викторовка, Гончаровка, Ивашковский, Кругленькое, Косица, Мартыновка, Михайловка, Малая Локня, Малая Обуховка, Медвежье, Новый Путь, Правда, Покровское, Плехово, Рубанщина и Толстый Луг", - говорится в сообщении.
Кроме того, российская авиация и ракетные войска нанесли удары по сосредоточению резервов 12 украинских бригад в районах 17 населенных пунктов Сумской области.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области
Вчера, 15:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКурская областьСумская область
 
 
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