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ВС России нанесли поражение ВСУ в 17 населенных пунктах в Курской области
ВС России нанесли поражение ВСУ в 17 населенных пунктах в Курской области - РИА Новости, 25.09.2024
ВС России нанесли поражение ВСУ в 17 населенных пунктах в Курской области
Российские войска за сутки нанесли поражение ВСУ в районах 17 населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:32
2024-09-25T15:32
2024-09-25T15:32
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли поражение ВСУ в районах 17 населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 116-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Викторовка, Гончаровка, Ивашковский, Кругленькое, Косица, Мартыновка, Михайловка, Малая Локня, Малая Обуховка, Медвежье, Новый Путь, Правда, Покровское, Плехово, Рубанщина и Толстый Луг", - говорится в сообщении.Кроме того, российская авиация и ракетные войска нанесли удары по сосредоточению резервов 12 украинских бригад в районах 17 населенных пунктов Сумской области.
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россия, вооруженные силы украины, курская область, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, Сумская область
ВС России нанесли поражение ВСУ в 17 населенных пунктах в Курской области
МО РФ: ВСУ понесли поражение в районах 17 населенных пунктов в Курской области
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли поражение ВСУ в районах 17 населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 116-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Викторовка, Гончаровка, Ивашковский, Кругленькое, Косица, Мартыновка, Михайловка, Малая Локня, Малая Обуховка, Медвежье, Новый Путь, Правда, Покровское, Плехово, Рубанщина и Толстый Луг", - говорится в сообщении.
Кроме того, российская авиация и ракетные войска нанесли удары по сосредоточению резервов 12 украинских бригад в районах 17 населенных пунктов Сумской области
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