https://ria.ru/20240925/svo-1974572875.html

Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ

Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 25.09.2024

Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ

Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили 10 атак, Украина потеряла за сутки до 580 военнослужащих,... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T12:15

2024-09-25T12:15

2024-09-25T12:15

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

горняк

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974397985_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_06e9ff61212d73be5b49fc1b45e82645.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили 10 атак, Украина потеряла за сутки до 580 военнослужащих, бронемашину, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады ВСУ, 116-й, 118-й бригад теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Горняк, Зоряное и Щербиновка Донецкой Народной Республики. Отразили десять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 100-й и 151-й механизированных бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 580 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", четыре 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубица "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30.

https://ria.ru/20240925/dnr-1974572089.html

украина

россия

горняк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, горняк, вооруженные силы украины