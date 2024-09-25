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Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 25.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:15 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/svo-1974572875.html
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 25.09.2024
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили 10 атак, Украина потеряла за сутки до 580 военнослужащих,... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T12:15
2024-09-25T12:15
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили 10 атак, Украина потеряла за сутки до 580 военнослужащих, бронемашину, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады ВСУ, 116-й, 118-й бригад теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Горняк, Зоряное и Щербиновка Донецкой Народной Республики. Отразили десять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 100-й и 151-й механизированных бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 580 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", четыре 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубица "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30.
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в мире, украина, россия, горняк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Горняк, Вооруженные силы Украины
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ

ВСУ потеряли до 580 военных в зоне ответственности "Центра" за сутки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили 10 атак, Украина потеряла за сутки до 580 военнослужащих, бронемашину, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады ВСУ, 116-й, 118-й бригад теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Горняк, Зоряное и Щербиновка Донецкой Народной Республики. Отразили десять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 100-й и 151-й механизированных бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 580 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", четыре 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубица "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30.
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