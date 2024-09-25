https://ria.ru/20240925/sudzha-1974524642.html

ВСУ расстреляли в Судже памятные таблички погибших участников СВО

ВСУ расстреляли в Судже памятные таблички погибших участников СВО - РИА Новости, 25.09.2024

ВСУ расстреляли в Судже памятные таблички погибших участников СВО

Мать погибшего в ходе СВО военнослужащего Нина Неженцева рассказала РИА Новости, что солдаты ВСУ расстреляли памятные таблички ее сына, которые висели на школе... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T06:14

2024-09-25T06:14

2024-09-25T07:20

специальная военная операция на украине

владимир путин

валерий герасимов

курская область

россия

суджа

вооруженные силы украины

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КУРСК, 25 сен – РИА Новости. Мать погибшего в ходе СВО военнослужащего Нина Неженцева рассказала РИА Новости, что солдаты ВСУ расстреляли памятные таблички ее сына, которые висели на школе и техникуме в Судже Курской области. "Вот у меня два года назад сын погиб. На техникуме была доска и на первой школе, где он учился. Ну, уже видео мы видели, что они расстреляли эти таблички. Там два парня было, мой сын и еще один мальчик. Они просто расстреляли таблички", — сообщила она.Собеседница агентства добавила, что рядом с табличками ее сына и другого участника СВО висели еще две – участникам войны в Афганистане и Чечне. Боевики ВСУ их не тронули – уничтожили память только об участниках спецоперации. "Еще у нас на Заолешенке глава администрации нашей поставил баннеры. Три человека там было. И потом тоже увидели видео, что они, наверное, ножами порезали все вот эти баннеры (на которых были изображены портреты участников СВО – Прим. ред.)", — рассказала Неженцева. Собеседница агентства, ссылаясь на слова других жителей Суджи, рассказала, что даже на кладбище, где похоронены участники СВО, солдаты ВСУ громят их памятники и могилы. "Я слышала, что и на танках ездят (по могилам – Прим. ред.). Ну, за могилу своего сына, да, слышала, вроде бы как тоже памятник снесли", — добавила Неженцева.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 сентября Минобороны, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,7 тысячи военных, 127 танков.

https://ria.ru/20240924/kursk-1974345255.html

https://ria.ru/20240923/spetsoperatsiya-1973825381.html

https://ria.ru/20240921/vsu-1973974479.html

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владимир путин, валерий герасимов, курская область, россия, суджа, вооруженные силы украины