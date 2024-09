В суд поступили протоколы на бывшего главреда BRIEF* и его зама

https://ria.ru/20240925/sud-1974650829.html

2024-09-25T16:29

2024-09-25T16:29

2024-09-25T17:18

россия

таганский районный суд г. москвы

происшествия

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В Таганский суд Москвы поступило по два протокола на бывшего главного редактора объединенной редакции BRIEF* (признана иноагентом в РФ) Владимира Дергачева** и его заместителя Екатерину Винокурову** за нарушение законодательства об иностранных агентах, сообщили РИА Новости в суде."Все четыре протокола зарегистрированы сегодня, 25 сентября", - рассказал собеседник агентства. Протоколы составлены по статье КоАП о производстве или распространении учредителем, членом, участником или руководителем признанного иноагентом юрлица (или объединения без юрлица) материалов без соответствующей маркировки. Они влекут наложение административного штрафа в размере от 10 до 30 тысяч рублей. Дергачев заявил РИА Новости, что ни он, ни Винокурова не имеют отношения "к нынешнему BRIEF* и прекратили сотрудничество с ним сразу после признания иноагентом"."Мы никак не можем повлиять на содержимое канала и обеспечить соблюдение им требований иноагентского законодательства. Мы рассчитываем, что к нашим аргументам прислушаются и не станут привлекать к ответственности за действия третьих лиц, на которых мы не можем повлиять", - добавил он.Министерство юстиции РФ 16 августа внесло Telegram-каналы "BRIEF* Важное" и BRIEF* в реестр иностранных агентов. В этот же день проект покинули главный редактор BRIEF* Владимир Дергачев**, замглавреда Екатерина Винокурова** и шеф-редактор спецпроектов Глеб Шкитин. Позднее Telegram-канал BRIEF* был переименован в "ЕЖ/дневник", а "BRIEF* Важное" - в "ЕЖ/главное", деятельность каналов продолжилась без указания на статус иноагента. Роскомнадзор сообщал РИА Новости, что рассматривает вопрос о возбуждении административного производства в отношении администраторов указанных Telegram-каналов по части 5 статьи 19.34 КоАП РФ. По закону каналы-иноагенты обязаны продолжать маркировку материалов после смены названия или адреса в интернете, за отсутствие указания статуса предусмотрена административная ответственность, поясняли в пресс-службе.* СМИ, признанное иноагентом в России* *Выполняет функции иноагента в России

россия

россия, таганский районный суд г. москвы, происшествия