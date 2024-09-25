https://ria.ru/20240925/sud-1974650829.html
В суд поступили протоколы на бывшего главреда BRIEF* и его зама
В суд поступили протоколы на бывшего главреда BRIEF* и его зама - РИА Новости, 25.09.2024
В суд поступили протоколы на бывшего главреда BRIEF* и его зама
В Таганский суд Москвы поступило по два протокола на бывшего главного редактора объединенной редакции BRIEF* (признана иноагентом в РФ) Владимира Дергачева** и... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T16:29
2024-09-25T16:29
2024-09-25T17:18
россия
таганский районный суд г. москвы
происшествия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В Таганский суд Москвы поступило по два протокола на бывшего главного редактора объединенной редакции BRIEF* (признана иноагентом в РФ) Владимира Дергачева** и его заместителя Екатерину Винокурову** за нарушение законодательства об иностранных агентах, сообщили РИА Новости в суде."Все четыре протокола зарегистрированы сегодня, 25 сентября", - рассказал собеседник агентства. Протоколы составлены по статье КоАП о производстве или распространении учредителем, членом, участником или руководителем признанного иноагентом юрлица (или объединения без юрлица) материалов без соответствующей маркировки. Они влекут наложение административного штрафа в размере от 10 до 30 тысяч рублей. Дергачев заявил РИА Новости, что ни он, ни Винокурова не имеют отношения "к нынешнему BRIEF* и прекратили сотрудничество с ним сразу после признания иноагентом"."Мы никак не можем повлиять на содержимое канала и обеспечить соблюдение им требований иноагентского законодательства. Мы рассчитываем, что к нашим аргументам прислушаются и не станут привлекать к ответственности за действия третьих лиц, на которых мы не можем повлиять", - добавил он.Министерство юстиции РФ 16 августа внесло Telegram-каналы "BRIEF* Важное" и BRIEF* в реестр иностранных агентов. В этот же день проект покинули главный редактор BRIEF* Владимир Дергачев**, замглавреда Екатерина Винокурова** и шеф-редактор спецпроектов Глеб Шкитин. Позднее Telegram-канал BRIEF* был переименован в "ЕЖ/дневник", а "BRIEF* Важное" - в "ЕЖ/главное", деятельность каналов продолжилась без указания на статус иноагента. Роскомнадзор сообщал РИА Новости, что рассматривает вопрос о возбуждении административного производства в отношении администраторов указанных Telegram-каналов по части 5 статьи 19.34 КоАП РФ. По закону каналы-иноагенты обязаны продолжать маркировку материалов после смены названия или адреса в интернете, за отсутствие указания статуса предусмотрена административная ответственность, поясняли в пресс-службе.* СМИ, признанное иноагентом в России* *Выполняет функции иноагента в России
https://ria.ru/20240820/kanal-1967306062.html
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россия, таганский районный суд г. москвы, происшествия
Россия, Таганский районный суд г. Москвы, Происшествия
В суд поступили протоколы на бывшего главреда BRIEF* и его зама
В Таганский суд поступило по два протокола на бывшего главреда BRIEF и его зама
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В Таганский суд Москвы поступило по два протокола на бывшего главного редактора объединенной редакции BRIEF* (признана иноагентом в РФ) Владимира Дергачева** и его заместителя Екатерину Винокурову** за нарушение законодательства об иностранных агентах, сообщили РИА Новости в суде.
"Все четыре протокола зарегистрированы сегодня, 25 сентября", - рассказал собеседник агентства.
Протоколы составлены по статье КоАП о производстве или распространении учредителем, членом, участником или руководителем признанного иноагентом юрлица (или объединения без юрлица) материалов без соответствующей маркировки. Они влекут наложение административного штрафа в размере от 10 до 30 тысяч рублей.
Дергачев заявил РИА Новости, что ни он, ни Винокурова не имеют отношения "к нынешнему BRIEF* и прекратили сотрудничество с ним сразу после признания иноагентом".
"Мы никак не можем повлиять на содержимое канала и обеспечить соблюдение им требований иноагентского законодательства. Мы рассчитываем, что к нашим аргументам прислушаются и не станут привлекать к ответственности за действия третьих лиц, на которых мы не можем повлиять", - добавил он.
Министерство юстиции РФ 16 августа внесло Telegram-каналы "BRIEF* Важное" и BRIEF* в реестр иностранных агентов. В этот же день проект покинули главный редактор BRIEF* Владимир Дергачев**, замглавреда Екатерина Винокурова** и шеф-редактор спецпроектов Глеб Шкитин.
Позднее Telegram-канал BRIEF* был переименован в "ЕЖ/дневник", а "BRIEF* Важное" - в "ЕЖ/главное", деятельность каналов продолжилась без указания на статус иноагента.
Роскомнадзор сообщал РИА Новости, что рассматривает вопрос о возбуждении административного производства в отношении администраторов указанных Telegram-каналов по части 5 статьи 19.34 КоАП РФ
. По закону каналы-иноагенты обязаны продолжать маркировку материалов после смены названия или адреса в интернете, за отсутствие указания статуса предусмотрена административная ответственность, поясняли в пресс-службе.
* СМИ, признанное иноагентом в России
* *Выполняет функции иноагента в России