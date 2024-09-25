https://ria.ru/20240925/su-34-1974656827.html
Су-34 нанес удар модернизированными авиабомбами по ВСУ в Курской области
Су-34 нанес удар модернизированными авиабомбами по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.09.2024
Су-34 нанес удар модернизированными авиабомбами по ВСУ в Курской области
Экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению личного состава и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T16:57
2024-09-25T16:57
2024-09-25T17:14
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
вооруженные силы украины
су-34
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению личного состава и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ."Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.Уточняется, что удар наносился по разведанным целям модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции."Получив подтверждение от разведки об уничтожении живой силы и военной техники ВСУ, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - сообщили в министерстве.
https://ria.ru/20240925/mid-1974656978.html
https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974579320.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, курская область, россия, вооруженные силы украины, су-34
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-34
Су-34 нанес удар модернизированными авиабомбами по ВСУ в Курской области
Су-34 авиабомбами уничтожил живую силу и технику ВСУ в курском приграничье