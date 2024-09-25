https://ria.ru/20240925/su-34-1974656827.html

Су-34 нанес удар модернизированными авиабомбами по ВСУ в Курской области

Су-34 нанес удар модернизированными авиабомбами по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.09.2024

Су-34 нанес удар модернизированными авиабомбами по ВСУ в Курской области

Экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению личного состава и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T16:57

2024-09-25T16:57

2024-09-25T17:14

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

россия

вооруженные силы украины

су-34

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935890915_0:230:3208:2034_1920x0_80_0_0_0c528ca1f0e32ad37baf893f67f8048e.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению личного состава и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ."Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.Уточняется, что удар наносился по разведанным целям модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции."Получив подтверждение от разведки об уничтожении живой силы и военной техники ВСУ, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - сообщили в министерстве.

https://ria.ru/20240925/mid-1974656978.html

https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974579320.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, курская область, россия, вооруженные силы украины, су-34