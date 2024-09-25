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Республиканцы потребовали публикации стратегии США по Украине - РИА Новости, 25.09.2024
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18:07 25.09.2024 (обновлено: 18:21 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/ssha-1974683406.html
Республиканцы потребовали публикации стратегии США по Украине
Республиканцы потребовали публикации стратегии США по Украине - РИА Новости, 25.09.2024
Республиканцы потребовали публикации стратегии США по Украине
Республиканцы, возглавляющие ряд комитетов в нижней палате конгресса США, в среду в совместном заявлении выразили несогласие с решением Белого дома засекретить... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T18:07
2024-09-25T18:21
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Республиканцы, возглавляющие ряд комитетов в нижней палате конгресса США, в среду в совместном заявлении выразили несогласие с решением Белого дома засекретить стратегию по Украине и призвали администрацию США незамедлительно ее опубликовать.В начале сентября СМИ сообщали, что Белый дом отправил в конгресс свою стратегию по Украине с большим опозданием, нарушив срок сдачи в июне. Представление стратегии было условием, по которому республиканцы согласились поддержать демократов в вопросе о предоставлении помощи Украине. При этом администрация США эту стратегию засекретила."После представления стратегии несколько месяцев после дедлайна, установленного Конгрессом, решение полностью засекретить ее неприемлемо и противоречит критически важным положениям", - говорится в заявлении.Конгресс и американский народ заслуживают того, чтобы понимать, "как тратятся их с трудом заработанные налоговые доллары", отметили республиканцы.
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в мире, сша, украина
В мире, США, Украина
Республиканцы потребовали публикации стратегии США по Украине

Республиканцы требуют от Белого дома публикации стратегии США по Украине

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Республиканцы, возглавляющие ряд комитетов в нижней палате конгресса США, в среду в совместном заявлении выразили несогласие с решением Белого дома засекретить стратегию по Украине и призвали администрацию США незамедлительно ее опубликовать.
В начале сентября СМИ сообщали, что Белый дом отправил в конгресс свою стратегию по Украине с большим опозданием, нарушив срок сдачи в июне. Представление стратегии было условием, по которому республиканцы согласились поддержать демократов в вопросе о предоставлении помощи Украине. При этом администрация США эту стратегию засекретила.
"После представления стратегии несколько месяцев после дедлайна, установленного Конгрессом, решение полностью засекретить ее неприемлемо и противоречит критически важным положениям", - говорится в заявлении.
Конгресс и американский народ заслуживают того, чтобы понимать, "как тратятся их с трудом заработанные налоговые доллары", отметили республиканцы.
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