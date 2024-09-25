https://ria.ru/20240925/ssha-1974683406.html

Республиканцы потребовали публикации стратегии США по Украине

Республиканцы потребовали публикации стратегии США по Украине - РИА Новости, 25.09.2024

Республиканцы потребовали публикации стратегии США по Украине

Республиканцы, возглавляющие ряд комитетов в нижней палате конгресса США, в среду в совместном заявлении выразили несогласие с решением Белого дома засекретить... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T18:07

2024-09-25T18:07

2024-09-25T18:21

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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Республиканцы, возглавляющие ряд комитетов в нижней палате конгресса США, в среду в совместном заявлении выразили несогласие с решением Белого дома засекретить стратегию по Украине и призвали администрацию США незамедлительно ее опубликовать.В начале сентября СМИ сообщали, что Белый дом отправил в конгресс свою стратегию по Украине с большим опозданием, нарушив срок сдачи в июне. Представление стратегии было условием, по которому республиканцы согласились поддержать демократов в вопросе о предоставлении помощи Украине. При этом администрация США эту стратегию засекретила."После представления стратегии несколько месяцев после дедлайна, установленного Конгрессом, решение полностью засекретить ее неприемлемо и противоречит критически важным положениям", - говорится в заявлении.Конгресс и американский народ заслуживают того, чтобы понимать, "как тратятся их с трудом заработанные налоговые доллары", отметили республиканцы.

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