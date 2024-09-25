Рейтинг@Mail.ru
При захвате автобуса в Лос-Анджелесе погиб человек - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/ssha-1974671511.html
При захвате автобуса в Лос-Анджелесе погиб человек
При захвате автобуса в Лос-Анджелесе погиб человек - РИА Новости, 25.09.2024
При захвате автобуса в Лос-Анджелесе погиб человек
Один человек скончался в больнице от пулевых ранений в результате захвата автобуса в Лос-Анджелесе, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полицию. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T17:40
2024-09-25T17:40
в мире
лос-анджелес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974591935_0:148:681:531_1920x0_80_0_0_b6a108d2ed39b7c27429ee317c0e7715.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Один человек скончался в больнице от пулевых ранений в результате захвата автобуса в Лос-Анджелесе, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полицию. "Подозреваемый застрелил пассажира автобуса (компании - ред.) MTA в Лос-Анджелесе в начале среды перед тем, как захватил транспортное средство и вовлек полицию в погоню длительностью более часа, затем он был задержан командой спецназа... Пострадавший был доставлен в ближайшую больницу в критическом состоянии, но позднее скончался", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на местный полицейский департамент. Отмечается, что полиция получила звонок о стрельбе и захвате транспортного средства около 00.45 (10.45 мск). Подозреваемый выстрелил по меньшей мере в одного человека, затем направил оружие в сторону водителя и заставил его вести автобус на север. "Во время первых этапов захвата было видно, как другие пассажиры покинули автобус", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на полицию. Спецназ остановил автобус около 2.05 (12.05 мск) приблизительно в десяти километрах от места захвата, для этого правоохранители использовали специальные устройства - "ежи". Подозреваемый забаррикадировался в автобусе, но его задержали. Мотив пока установить не удалось.
https://ria.ru/20240907/ssha-1971201637.html
лос-анджелес
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974591935_0:84:681:594_1920x0_80_0_0_9cc473e3af8d55ea81686efe569d13e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лос-анджелес
В мире, Лос-Анджелес
При захвате автобуса в Лос-Анджелесе погиб человек

Fox News: при захвате автобуса в Лос-Анджелесе погиб один человек

© Фото : соцсетиЗахваченный автобус в американском Лос-Анджелесе
Захваченный автобус в американском Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : соцсети
Захваченный автобус в американском Лос-Анджелесе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Один человек скончался в больнице от пулевых ранений в результате захвата автобуса в Лос-Анджелесе, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полицию.
"Подозреваемый застрелил пассажира автобуса (компании - ред.) MTA в Лос-Анджелесе в начале среды перед тем, как захватил транспортное средство и вовлек полицию в погоню длительностью более часа, затем он был задержан командой спецназа... Пострадавший был доставлен в ближайшую больницу в критическом состоянии, но позднее скончался", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на местный полицейский департамент.
Отмечается, что полиция получила звонок о стрельбе и захвате транспортного средства около 00.45 (10.45 мск). Подозреваемый выстрелил по меньшей мере в одного человека, затем направил оружие в сторону водителя и заставил его вести автобус на север.
"Во время первых этапов захвата было видно, как другие пассажиры покинули автобус", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на полицию.
Спецназ остановил автобус около 2.05 (12.05 мск) приблизительно в десяти километрах от места захвата, для этого правоохранители использовали специальные устройства - "ежи". Подозреваемый забаррикадировался в автобусе, но его задержали. Мотив пока установить не удалось.
Место происшествия, где произошла стрельба в школе города Джоппатаун американского штата Мэриленд. 6 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
В США умер подросток, пострадавший при стрельбе в Мэриленде
7 сентября, 01:00
 
В миреЛос-Анджелес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала