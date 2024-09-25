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При захвате автобуса в Лос-Анджелесе погиб человек

При захвате автобуса в Лос-Анджелесе погиб человек - РИА Новости, 25.09.2024

При захвате автобуса в Лос-Анджелесе погиб человек

Один человек скончался в больнице от пулевых ранений в результате захвата автобуса в Лос-Анджелесе, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полицию. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T17:40

2024-09-25T17:40

2024-09-25T17:40

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Один человек скончался в больнице от пулевых ранений в результате захвата автобуса в Лос-Анджелесе, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полицию. "Подозреваемый застрелил пассажира автобуса (компании - ред.) MTA в Лос-Анджелесе в начале среды перед тем, как захватил транспортное средство и вовлек полицию в погоню длительностью более часа, затем он был задержан командой спецназа... Пострадавший был доставлен в ближайшую больницу в критическом состоянии, но позднее скончался", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на местный полицейский департамент. Отмечается, что полиция получила звонок о стрельбе и захвате транспортного средства около 00.45 (10.45 мск). Подозреваемый выстрелил по меньшей мере в одного человека, затем направил оружие в сторону водителя и заставил его вести автобус на север. "Во время первых этапов захвата было видно, как другие пассажиры покинули автобус", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на полицию. Спецназ остановил автобус около 2.05 (12.05 мск) приблизительно в десяти километрах от места захвата, для этого правоохранители использовали специальные устройства - "ежи". Подозреваемый забаррикадировался в автобусе, но его задержали. Мотив пока установить не удалось.

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