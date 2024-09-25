https://ria.ru/20240925/sputnik-1974525197.html

Спутник студентов из Приамурья и Харбина прошел финальные испытания

Спутник студентов из Приамурья и Харбина прошел финальные испытания - РИА Новости, 25.09.2024

Спутник студентов из Приамурья и Харбина прошел финальные испытания

Первый российско-китайский спутник студентов Приамурья и Харбина прошел финальные испытания и готов к старту с космодрома "Восточный", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T06:31

2024-09-25T06:31

2024-09-25T06:31

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 сен – РИА Новости. Первый российско-китайский спутник студентов Приамурья и Харбина прошел финальные испытания и готов к старту с космодрома "Восточный", сообщает пресс-служба Амурского государственного университета (АмГУ). Разработкой спутника занимаются студенты и аспиранты из АмГУ и Харбинского политехнического университета в рамках работы Ассоциации технических университетов России и Китая. "Космический аппарат уже прошел успешные финальные вибродинамические испытания на базе Научно-исследовательского института ядерной физики МГУ. Они показали, что спутник выдерживает разрушительное воздействие, которое на него оказывает ракета-носитель во время выхода на орбиту. По результатам испытаний уже получен сертификат, который станет пропуском для полета спутника в космос", - говорится в сообщении. Сейчас будущие специалисты ракетно-космической отрасли на практике изучают техническую часть спутника и его полезную нагрузку, а также знакомятся с комплектующими и функционалом модулей, с которыми им предстоит работать. Как уточнили РИА Новости в вузе, спутник запустят с космодрома "Восточный", сроки в Роскосмосе пока не называют. На орбите спутник будет передавать данные о работе фотоэлектрических преобразователей в условиях космоса. Материал для них изготовили в лаборатории физики поверхности НОЦ им. К. Циолковского.

https://ria.ru/20240917/sputniki-1973138074.html

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харбин, россия, китай, роскосмос