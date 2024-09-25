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"Это шутка". На Западе спрогнозировали исход конфликта на Украине
"Это шутка". На Западе спрогнозировали исход конфликта на Украине - РИА Новости, 25.09.2024
"Это шутка". На Западе спрогнозировали исход конфликта на Украине
При любом развитие событий на Украине Россия одержит верх, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T22:38
2024-09-25T22:38
2024-09-25T22:38
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. При любом развитие событий на Украине Россия одержит верх, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Когда вы посмотрите на НАТО и Россию на Украине и рассмотрите все возможные сценарии развития событий, то в долгосрочной перспективе вы увидите, что Россия выиграет этот конфликт в ста процентах случаев при любом раскладе", — отметил он.По словам отставного военного, антироссийские санкции не только не сработали, но и привели к тяжелым последствиям для Европы, в то время как Россия испытывает экономические бум.При этом ее войска успешно адаптируются к любым новым реалиям на поле боя, становясь только сильнее, добавил он."Реальность заключается в том, что Украина проиграла. Нет украинского плана победы, все, кто смотрел на него, смеются над ним говорят, что это шутка. <…> Украина проиграла и Запад приспосабливается к этой реальности", — резюмировал Риттер.Ранее в среду в Минобороны сообщили, что подразделения Южной группировки российских войск освободили населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР. Накануне в ведомстве заявили, что ВС России нанесли поражение формированиям 40 украинских бригад и отразили 16 контратак. Потери ВСУ составили до 2030 военнослужащих.
https://ria.ru/20240925/ukraina-1974700672.html
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украина, скотт риттер, нато, вооруженные силы украины, россия, европа
Специальная военная операция на Украине, Украина, Скотт Риттер, НАТО, Вооруженные силы Украины, Россия, Европа
"Это шутка". На Западе спрогнозировали исход конфликта на Украине
Риттер: Россия выиграет конфликт на Украине при любом сценарии