https://ria.ru/20240925/spetsoperatsiya-1974719522.html

"Это шутка". На Западе спрогнозировали исход конфликта на Украине

"Это шутка". На Западе спрогнозировали исход конфликта на Украине - РИА Новости, 25.09.2024

"Это шутка". На Западе спрогнозировали исход конфликта на Украине

При любом развитие событий на Украине Россия одержит верх, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T22:38

2024-09-25T22:38

2024-09-25T22:38

специальная военная операция на украине

украина

скотт риттер

нато

вооруженные силы украины

россия

европа

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. При любом развитие событий на Украине Россия одержит верх, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Когда вы посмотрите на НАТО и Россию на Украине и рассмотрите все возможные сценарии развития событий, то в долгосрочной перспективе вы увидите, что Россия выиграет этот конфликт в ста процентах случаев при любом раскладе", — отметил он.По словам отставного военного, антироссийские санкции не только не сработали, но и привели к тяжелым последствиям для Европы, в то время как Россия испытывает экономические бум.При этом ее войска успешно адаптируются к любым новым реалиям на поле боя, становясь только сильнее, добавил он."Реальность заключается в том, что Украина проиграла. Нет украинского плана победы, все, кто смотрел на него, смеются над ним говорят, что это шутка. <…> Украина проиграла и Запад приспосабливается к этой реальности", — резюмировал Риттер.Ранее в среду в Минобороны сообщили, что подразделения Южной группировки российских войск освободили населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР. Накануне в ведомстве заявили, что ВС России нанесли поражение формированиям 40 украинских бригад и отразили 16 контратак. Потери ВСУ составили до 2030 военнослужащих.

https://ria.ru/20240925/ukraina-1974700672.html

https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974643688.html

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украина, скотт риттер, нато, вооруженные силы украины, россия, европа