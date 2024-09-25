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Спецоперация, 25 сентября: ВС взяли под контроль Острое и Григоровку в ДНР - РИА Новости, 25.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:33 25.09.2024 (обновлено: 22:12 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/spetsoperatsiya-1974698723.html
Спецоперация, 25 сентября: ВС взяли под контроль Острое и Григоровку в ДНР
Спецоперация, 25 сентября: ВС взяли под контроль Острое и Григоровку в ДНР - РИА Новости, 25.09.2024
Спецоперация, 25 сентября: ВС взяли под контроль Острое и Григоровку в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР, нанесено поражение центру радиосвязи ВСУ, цехам производства и складу... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T19:33
2024-09-25T22:12
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
белгородская область
дмитрий песков
денис пушилин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР, нанесено поражение центру радиосвязи ВСУ, цехам производства и складу беспилотников, украинские войска потеряли за сутки более 300 военных на Курском направлении. ВС РФ взяли под контроль Острое и Григоровку в ДНРРоссийские военные взяли под контроль населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР, сообщило Минобороны. Потери украинских войск за сутки составили 2090 человек и три танка. Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение центру радиосвязи ВСУ, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов. Средства противовоздушной обороны сбили четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 31 беспилотник. ВСУ потеряли более 300 человек в Курской областиПотери украинских войск на Курском направлении за сутки составили более 300 человек и семь единиц бронетехники, в том числе два танка Leopard, сообщили в Минобороны РФ. Российские военные отразили две контратаки противника в направлении населенного пункта Любимовка и пресекли три попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь.ПВО сбила за сутки семь украинских дронов над регионами РФРоссийская ПВО за ночь уничтожила два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Курской областей, сообщало Минобороны. Кроме того, около 10:20 мск два украинских дрона были сбиты над Белгородской областью. А с 11:25 до 12:20 мск еще два БПЛА уничтожены над Курской и Белгородской областями. Около 15:00 мск беспилотник сбит над Белгородской областью.Песков заявил, что принудить РФ к миру невозможноПринудить Россию к миру невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Позиция, основанная на попытке принуждения России к миру, является абсолютно фатальной ошибкой, потому что принудить Россию к миру невозможно. Россия, собственно, является сторонницей мира, но с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед специальной военной операцией", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли Россию принудить к миру.Накануне Владимир Зеленский с трибуны ООН выступил против проведения переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. В своей речи он, в частности, заявил, что "Россию можно только принудить к миру".Пушилин заявил о взятии под контроль Украинска в ДНРГород Украинск в ДНР был недавно освобожден, заявил глава республики Денис Пушилин."Красноармейское направление для нас крайне важно. Мы видим, что там делают наши подразделения — и 114-я, и 110-я бригады. &lt;…&gt; Что там говорить, за Красногоровку достаточно успешно идет продвижение. Мы видим и Украинск, который был недавно освобожден, но уже совершенно там по-другому ситуация дальше развивается", — сказал он в эфире "Соловьев Live".Пушилин также заявил, что боевые действия идут уже в самом городе Угледаре. Военкомы на Украине получают бонус за мобилизованного, рассказал пленныйСотрудники военкоматов (территориальных центров комплектования, ТЦК) на Украине получают бонус в размере восемь тысяч гривен (примерно 17,5 тысячи рублей) за каждого мобилизованного, рассказал РИА Новости попавший в плен к ВС РФ солдат ВСУ Александр Гусак."ТЦК ловили людей, и им платили за каждого человека, говорили, по восемь тысяч гривен", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что в основном ТЦК ловят "алкашей", а также обеспеченных молодых мужчин для получения взятки.Генштаб ВСУ назвал сложной ситуацию на фронте из-за преимущества РФГенеральный штаб ВСУ заявил, что из-за превосходства российской армии в живой силе и технике ситуация на всей линии фронта остается сложной."Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, постоянно атакует наши позиции", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского Генштаба.
https://ria.ru/20240925/dnr-1974572089.html
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донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, белгородская область, дмитрий песков, денис пушилин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Белгородская область, Дмитрий Песков, Денис Пушилин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ООН
Спецоперация, 25 сентября: ВС взяли под контроль Острое и Григоровку в ДНР

Украинские войска потеряли за сутки более 300 военных в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР, нанесено поражение центру радиосвязи ВСУ, цехам производства и складу беспилотников, украинские войска потеряли за сутки более 300 военных на Курском направлении.

ВС РФ взяли под контроль Острое и Григоровку в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР, сообщило Минобороны. Потери украинских войск за сутки составили 2090 человек и три танка. Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение центру радиосвязи ВСУ, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов. Средства противовоздушной обороны сбили четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 31 беспилотник.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
Вчера, 12:12

ВСУ потеряли более 300 человек в Курской области

Потери украинских войск на Курском направлении за сутки составили более 300 человек и семь единиц бронетехники, в том числе два танка Leopard, сообщили в Минобороны РФ. Российские военные отразили две контратаки противника в направлении населенного пункта Любимовка и пресекли три попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь.

ПВО сбила за сутки семь украинских дронов над регионами РФ

Российская ПВО за ночь уничтожила два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Курской областей, сообщало Минобороны. Кроме того, около 10:20 мск два украинских дрона были сбиты над Белгородской областью. А с 11:25 до 12:20 мск еще два БПЛА уничтожены над Курской и Белгородской областями. Около 15:00 мск беспилотник сбит над Белгородской областью.
Российский военнослужащий на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Украинский беспилотник сбросил боеприпас на территорию Запорожской АЭС
Вчера, 14:57

Песков заявил, что принудить РФ к миру невозможно

Принудить Россию к миру невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Позиция, основанная на попытке принуждения России к миру, является абсолютно фатальной ошибкой, потому что принудить Россию к миру невозможно. Россия, собственно, является сторонницей мира, но с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед специальной военной операцией", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли Россию принудить к миру.
Накануне Владимир Зеленский с трибуны ООН выступил против проведения переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. В своей речи он, в частности, заявил, что "Россию можно только принудить к миру".

Пушилин заявил о взятии под контроль Украинска в ДНР

Город Украинск в ДНР был недавно освобожден, заявил глава республики Денис Пушилин.
"Красноармейское направление для нас крайне важно. Мы видим, что там делают наши подразделения — и 114-я, и 110-я бригады. <…> Что там говорить, за Красногоровку достаточно успешно идет продвижение. Мы видим и Украинск, который был недавно освобожден, но уже совершенно там по-другому ситуация дальше развивается", — сказал он в эфире "Соловьев Live".
Пушилин также заявил, что боевые действия идут уже в самом городе Угледаре.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Украинский дрон атаковал жилой дом в запорожском Энергодаре
Вчера, 13:37

Военкомы на Украине получают бонус за мобилизованного, рассказал пленный

Сотрудники военкоматов (территориальных центров комплектования, ТЦК) на Украине получают бонус в размере восемь тысяч гривен (примерно 17,5 тысячи рублей) за каждого мобилизованного, рассказал РИА Новости попавший в плен к ВС РФ солдат ВСУ Александр Гусак.
"ТЦК ловили людей, и им платили за каждого человека, говорили, по восемь тысяч гривен", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в основном ТЦК ловят "алкашей", а также обеспеченных молодых мужчин для получения взятки.

Генштаб ВСУ назвал сложной ситуацию на фронте из-за преимущества РФ

Генеральный штаб ВСУ заявил, что из-за превосходства российской армии в живой силе и технике ситуация на всей линии фронта остается сложной.
"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, постоянно атакует наши позиции", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского Генштаба.
Российские военнослужащие в Курской области - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта
Вчера, 10:01
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаБелгородская областьДмитрий ПесковДенис ПушилинВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныООН
 
 
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