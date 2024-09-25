https://ria.ru/20240925/spetsoperatsiya-1974698723.html

Спецоперация, 25 сентября: ВС взяли под контроль Острое и Григоровку в ДНР

Спецоперация, 25 сентября: ВС взяли под контроль Острое и Григоровку в ДНР - РИА Новости, 25.09.2024

Спецоперация, 25 сентября: ВС взяли под контроль Острое и Григоровку в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР, нанесено поражение центру радиосвязи ВСУ, цехам производства и складу... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T19:33

2024-09-25T19:33

2024-09-25T22:12

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

белгородская область

дмитрий песков

денис пушилин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР, нанесено поражение центру радиосвязи ВСУ, цехам производства и складу беспилотников, украинские войска потеряли за сутки более 300 военных на Курском направлении. ВС РФ взяли под контроль Острое и Григоровку в ДНРРоссийские военные взяли под контроль населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР, сообщило Минобороны. Потери украинских войск за сутки составили 2090 человек и три танка. Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение центру радиосвязи ВСУ, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов. Средства противовоздушной обороны сбили четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 31 беспилотник. ВСУ потеряли более 300 человек в Курской областиПотери украинских войск на Курском направлении за сутки составили более 300 человек и семь единиц бронетехники, в том числе два танка Leopard, сообщили в Минобороны РФ. Российские военные отразили две контратаки противника в направлении населенного пункта Любимовка и пресекли три попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь.ПВО сбила за сутки семь украинских дронов над регионами РФРоссийская ПВО за ночь уничтожила два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Курской областей, сообщало Минобороны. Кроме того, около 10:20 мск два украинских дрона были сбиты над Белгородской областью. А с 11:25 до 12:20 мск еще два БПЛА уничтожены над Курской и Белгородской областями. Около 15:00 мск беспилотник сбит над Белгородской областью.Песков заявил, что принудить РФ к миру невозможноПринудить Россию к миру невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Позиция, основанная на попытке принуждения России к миру, является абсолютно фатальной ошибкой, потому что принудить Россию к миру невозможно. Россия, собственно, является сторонницей мира, но с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед специальной военной операцией", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли Россию принудить к миру.Накануне Владимир Зеленский с трибуны ООН выступил против проведения переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. В своей речи он, в частности, заявил, что "Россию можно только принудить к миру".Пушилин заявил о взятии под контроль Украинска в ДНРГород Украинск в ДНР был недавно освобожден, заявил глава республики Денис Пушилин."Красноармейское направление для нас крайне важно. Мы видим, что там делают наши подразделения — и 114-я, и 110-я бригады. <…> Что там говорить, за Красногоровку достаточно успешно идет продвижение. Мы видим и Украинск, который был недавно освобожден, но уже совершенно там по-другому ситуация дальше развивается", — сказал он в эфире "Соловьев Live".Пушилин также заявил, что боевые действия идут уже в самом городе Угледаре. Военкомы на Украине получают бонус за мобилизованного, рассказал пленныйСотрудники военкоматов (территориальных центров комплектования, ТЦК) на Украине получают бонус в размере восемь тысяч гривен (примерно 17,5 тысячи рублей) за каждого мобилизованного, рассказал РИА Новости попавший в плен к ВС РФ солдат ВСУ Александр Гусак."ТЦК ловили людей, и им платили за каждого человека, говорили, по восемь тысяч гривен", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что в основном ТЦК ловят "алкашей", а также обеспеченных молодых мужчин для получения взятки.Генштаб ВСУ назвал сложной ситуацию на фронте из-за преимущества РФГенеральный штаб ВСУ заявил, что из-за превосходства российской армии в живой силе и технике ситуация на всей линии фронта остается сложной."Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, постоянно атакует наши позиции", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского Генштаба.

https://ria.ru/20240925/dnr-1974572089.html

https://ria.ru/20240925/zaes-1974622823.html

https://ria.ru/20240925/bespilotnik-1974596837.html

https://ria.ru/20240925/front-1974544050.html

россия

донецкая народная республика

белгородская область

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россия, донецкая народная республика, белгородская область, дмитрий песков, денис пушилин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, оон