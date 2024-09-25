https://ria.ru/20240925/spetsoperatsiya-1974677543.html

"Путин достиг цели". В США сделали заявление о спецоперации

"Путин достиг цели". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 25.09.2024

"Путин достиг цели". В США сделали заявление о спецоперации

Президент России Владимир Путин достиг успехов в ходе спецоперации, в то время как Североатлантический альянс терпит поражение, заявила бывший аналитик... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T17:39

2024-09-25T17:39

2024-09-25T17:39

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин достиг успехов в ходе спецоперации, в то время как Североатлантический альянс терпит поражение, заявила бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Путин достиг цели, к сожалению для Байдена. Они прекрасно знают, что произошло на европейском театре военных действий. Это поражение НАТО", — отметила она.По словам эксперта, Североатлантический альянс истощен в экономическом и военном отношении. Западные страны столкнулись с инфляцией и высокой стоимостью энергии, добавила Квятковски."Они не только разделены и разорены, но и не в состоянии просить помощи у собственного народа. Все устали от этого", — резюмировала подполковник.Ранее в среду в Минобороны сообщили, что подразделения Южной группировки российских войск освободили населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР. Накануне в ведомстве заявили, что ВС России нанесли поражение формированиям 40 украинских бригад и отразили 16 контратак. Потери ВСУ составили до 2030 военнослужащих.

https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974643688.html

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в мире, россия, сша, владимир путин, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины, донецкая народная республика