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"Путин достиг цели". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 25.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:39 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/spetsoperatsiya-1974677543.html
"Путин достиг цели". В США сделали заявление о спецоперации
"Путин достиг цели". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 25.09.2024
"Путин достиг цели". В США сделали заявление о спецоперации
Президент России Владимир Путин достиг успехов в ходе спецоперации, в то время как Североатлантический альянс терпит поражение, заявила бывший аналитик... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T17:39
2024-09-25T17:39
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
владимир путин
министерство обороны сша
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин достиг успехов в ходе спецоперации, в то время как Североатлантический альянс терпит поражение, заявила бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Путин достиг цели, к сожалению для Байдена. Они прекрасно знают, что произошло на европейском театре военных действий. Это поражение НАТО", — отметила она.По словам эксперта, Североатлантический альянс истощен в экономическом и военном отношении. Западные страны столкнулись с инфляцией и высокой стоимостью энергии, добавила Квятковски."Они не только разделены и разорены, но и не в состоянии просить помощи у собственного народа. Все устали от этого", — резюмировала подполковник.Ранее в среду в Минобороны сообщили, что подразделения Южной группировки российских войск освободили населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР. Накануне в ведомстве заявили, что ВС России нанесли поражение формированиям 40 украинских бригад и отразили 16 контратак. Потери ВСУ составили до 2030 военнослужащих.
https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974643688.html
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в мире, россия, сша, владимир путин, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Владимир Путин, Министерство обороны США, НАТО, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
"Путин достиг цели". В США сделали заявление о спецоперации

Квятковски: Путин достиг цели на Украине, а НАТО потерпела поражение

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин достиг успехов в ходе спецоперации, в то время как Североатлантический альянс терпит поражение, заявила бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Путин достиг цели, к сожалению для Байдена. Они прекрасно знают, что произошло на европейском театре военных действий. Это поражение НАТО", — отметила она.
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По словам эксперта, Североатлантический альянс истощен в экономическом и военном отношении. Западные страны столкнулись с инфляцией и высокой стоимостью энергии, добавила Квятковски.
"Они не только разделены и разорены, но и не в состоянии просить помощи у собственного народа. Все устали от этого", — резюмировала подполковник.
Ранее в среду в Минобороны сообщили, что подразделения Южной группировки российских войск освободили населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР. Накануне в ведомстве заявили, что ВС России нанесли поражение формированиям 40 украинских бригад и отразили 16 контратак. Потери ВСУ составили до 2030 военнослужащих.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАВладимир ПутинМинистерство обороны СШАНАТОВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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