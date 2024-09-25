https://ria.ru/20240925/spetsoperatsiya-1974677543.html
"Путин достиг цели". В США сделали заявление о спецоперации
"Путин достиг цели". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 25.09.2024
"Путин достиг цели". В США сделали заявление о спецоперации
Президент России Владимир Путин достиг успехов в ходе спецоперации, в то время как Североатлантический альянс терпит поражение, заявила бывший аналитик... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T17:39
2024-09-25T17:39
2024-09-25T17:39
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
владимир путин
министерство обороны сша
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970786780_0:10:2112:1198_1920x0_80_0_0_99aa2912054313d8b5faa6d990f3c123.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин достиг успехов в ходе спецоперации, в то время как Североатлантический альянс терпит поражение, заявила бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Путин достиг цели, к сожалению для Байдена. Они прекрасно знают, что произошло на европейском театре военных действий. Это поражение НАТО", — отметила она.По словам эксперта, Североатлантический альянс истощен в экономическом и военном отношении. Западные страны столкнулись с инфляцией и высокой стоимостью энергии, добавила Квятковски."Они не только разделены и разорены, но и не в состоянии просить помощи у собственного народа. Все устали от этого", — резюмировала подполковник.Ранее в среду в Минобороны сообщили, что подразделения Южной группировки российских войск освободили населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР. Накануне в ведомстве заявили, что ВС России нанесли поражение формированиям 40 украинских бригад и отразили 16 контратак. Потери ВСУ составили до 2030 военнослужащих.
https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974643688.html
https://ria.ru/20240925/ukraina-1974479605.html
россия
сша
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970786780_267:0:2112:1384_1920x0_80_0_0_eb7e3816938b3949f767387d13b4a209.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, владимир путин, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Владимир Путин, Министерство обороны США, НАТО, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
"Путин достиг цели". В США сделали заявление о спецоперации
Квятковски: Путин достиг цели на Украине, а НАТО потерпела поражение