Эвакуированная жительница Курской области ищет пропавшую соседку
Эвакуированная жительница Курской области ищет соседку, пропавшую при атаке ВСУ
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСК, 25 сен - РИА Новости. Эвакуированная из Курской области женщина рассказала РИА Новости, что ищет свою соседку-инвалида, пропавшую во время террористического нападения ВСУ.
Собеседница агентства уточнила, что проживала в селе Гончаровка Суджанского района Курской области. При эвакуации они не смогли взять с собой пенсионерку Валентину Могеленец из-за того, что пожилой соседке по состоянию здоровья требовалось больше времени на сборы.
Группировка "Север" отразила две атаки ВСУ в Курской области
24 сентября, 14:19
"Напротив нас (жила - ред.) женщина, она инвалид, ей под 80 лет. Когда (надо было - ред. ) ехать (эвакуироваться - ред.) мы не смогли её забрать: ей нужно было много вещей с собой взять... Мы не знаем, где она, душа болит", - рассказала эвакуированная жительница.
По словам женщины, о состоянии пропавшей пенсионерки и её местонахождении ничего не известно с шестого августа, её ищут не только соседи, но и родственники.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,7 тысячи военных, 127 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Более 18 тысяч жителей Курской области получили психологическую помощь
24 сентября, 14:08