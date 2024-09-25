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Эвакуированная жительница Курской области ищет пропавшую соседку - РИА Новости, 25.09.2024
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04:47 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/sosedka-1974522237.html
Эвакуированная жительница Курской области ищет пропавшую соседку
Эвакуированная жительница Курской области ищет пропавшую соседку - РИА Новости, 25.09.2024
Эвакуированная жительница Курской области ищет пропавшую соседку
Эвакуированная из Курской области женщина рассказала РИА Новости, что ищет свою соседку-инвалида, пропавшую во время террористического нападения ВСУ. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T04:47
2024-09-25T04:47
россия
курская область
суджанский район
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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КУРСК, 25 сен - РИА Новости. Эвакуированная из Курской области женщина рассказала РИА Новости, что ищет свою соседку-инвалида, пропавшую во время террористического нападения ВСУ. Собеседница агентства уточнила, что проживала в селе Гончаровка Суджанского района Курской области. При эвакуации они не смогли взять с собой пенсионерку Валентину Могеленец из-за того, что пожилой соседке по состоянию здоровья требовалось больше времени на сборы. "Напротив нас (жила - ред.) женщина, она инвалид, ей под 80 лет. Когда (надо было - ред. ) ехать (эвакуироваться - ред.) мы не смогли её забрать: ей нужно было много вещей с собой взять... Мы не знаем, где она, душа болит", - рассказала эвакуированная жительница. По словам женщины, о состоянии пропавшей пенсионерки и её местонахождении ничего не известно с шестого августа, её ищут не только соседи, но и родственники. Сведения эвакуированной зафиксировали военные следователи СК РФ. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,7 тысячи военных, 127 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240924/svo-1974425395.html
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россия, курская область, суджанский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Курская область, Суджанский район, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Эвакуированная жительница Курской области ищет пропавшую соседку

Эвакуированная жительница Курской области ищет соседку, пропавшую при атаке ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения. Архивное фото
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КУРСК, 25 сен - РИА Новости. Эвакуированная из Курской области женщина рассказала РИА Новости, что ищет свою соседку-инвалида, пропавшую во время террористического нападения ВСУ.
Собеседница агентства уточнила, что проживала в селе Гончаровка Суджанского района Курской области. При эвакуации они не смогли взять с собой пенсионерку Валентину Могеленец из-за того, что пожилой соседке по состоянию здоровья требовалось больше времени на сборы.
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"Напротив нас (жила - ред.) женщина, она инвалид, ей под 80 лет. Когда (надо было - ред. ) ехать (эвакуироваться - ред.) мы не смогли её забрать: ей нужно было много вещей с собой взять... Мы не знаем, где она, душа болит", - рассказала эвакуированная жительница.
По словам женщины, о состоянии пропавшей пенсионерки и её местонахождении ничего не известно с шестого августа, её ищут не только соседи, но и родственники.
Сведения эвакуированной зафиксировали военные следователи СК РФ.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,7 тысячи военных, 127 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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