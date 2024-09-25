https://ria.ru/20240925/slovakiya-1974598581.html

Эксперт предположил, кто мог отправить конверт с пулей премьеру Словакии

Эксперт предположил, кто мог отправить конверт с пулей премьеру Словакии - РИА Новости, 25.09.2024

Эксперт предположил, кто мог отправить конверт с пулей премьеру Словакии

Конверт с пулей, адресованный премьеру Словакии Роберту Фицо, могли отправить украинские активисты, заявил РИА Новости доцент Финансового университета при... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T14:02

2024-09-25T14:02

2024-09-25T14:02

в мире

словакия

украина

россия

роберт фицо

алексей мартынов (политолог)

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Конверт с пулей, адресованный премьеру Словакии Роберту Фицо, могли отправить украинские активисты, заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Ранее портал Plus 7 dní сообщил, что канцелярия правительства Словакии получила конверт с пулей, адресованный премьеру страны Роберту Фицо. В информации отмечается, что инцидентом уже занимается полиция. "Фицо известен своей открытой позицией по поводу того, что происходит на Украине… Еще Фицо известен достаточно жесткой позицией относительно поддержки украинской химеры со стороны европейских стран. Покушение на него весной было ведь совершено одним из упоротых сторонников Украины. Поэтому сегодняшняя новость ложится в эстетику "хохло-муэрте" и нацистскую эстетику украинских активистов. Еще бы отрезанную свинячью голову прислали бандеролью", - сказал Мартынов. По его мнению, за конвертом с пулей, исходя из кинематографического эффекта, стоят не столько украинские активисты, сколько "сценаристы и промоутеры сегодняшней повестки в здании на берегу Темзы". "Они (британцы — ред.) сейчас пытаются писать сюжеты как в Европе, так и на Ближнем Востоке, Закавказье. Им кажется, что сейчас опять пришло их время, что этот момент пересборки международных отношений дает им шанс вернуть себе какой-то значимый статус", - отметил эксперт.

https://ria.ru/20240909/ukraina-1971625862.html

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в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, алексей мартынов (политолог)