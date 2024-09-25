https://ria.ru/20240925/slovakiya-1974567319.html
СМИ: премьеру Словакии прислали конверт с пулей
СМИ: премьеру Словакии прислали конверт с пулей - РИА Новости, 25.09.2024
СМИ: премьеру Словакии прислали конверт с пулей
Канцелярия правительства Словакии получила конверт с пулей, адресованный премьер-министру Фицо, сообщил портал Plus 7 dní. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T11:52
2024-09-25T11:52
2024-09-25T14:52
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БРАТИСЛАВА, 25 сен — РИА Новости. Канцелярия правительства Словакии получила конверт с пулей, адресованный премьер-министру Фицо, сообщил портал Plus 7 dní."Во время проверки почты, предназначенной премьеру Роберту Фицо, сотрудники <…> наткнулись на конверт, который привлек их внимание. Проверка рентгеном показала, что внутри находится патрон", — пишет издание.Инцидентом занялась полиция.Пресс-служба правительства Словакии позднее подтвердила инцидент.Покушение на Роберта ФицоВесной на Фицо произошло покушение. Пятнадцатого мая после выездного заседания правительства он вышел на улицу, где в него несколько раз выстрелил 71-летний Юрай Цинтула. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, в том числе выступал против остановки поставок оружия Украине.В конце мая Фицо выписали из больницы для дальнейшего восстановления дома, к работе премьер Словакии вернулся в июле.В начале июля дело переквалифицировали с покушения на убийство на террористический акт.
https://ria.ru/20240909/ukraina-1971625862.html
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в мире, словакия, роберт фицо
В мире, Словакия, Роберт Фицо
СМИ: премьеру Словакии прислали конверт с пулей
Канцелярия правительства Словакии получила конверт с пулей, адресованный Фицо
БРАТИСЛАВА, 25 сен — РИА Новости.
Канцелярия правительства Словакии получила конверт с пулей, адресованный премьер-министру Фицо, сообщил портал Plus 7 dní.
"Во время проверки почты, предназначенной премьеру Роберту Фицо, сотрудники <…> наткнулись на конверт, который привлек их внимание. Проверка рентгеном показала, что внутри находится патрон", — пишет издание.
Инцидентом занялась полиция.
Пресс-служба правительства Словакии позднее подтвердила инцидент.
Покушение на Роберта Фицо
Весной на Фицо произошло покушение. Пятнадцатого мая после выездного заседания правительства он вышел на улицу, где в него несколько раз выстрелил 71-летний Юрай Цинтула.
По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, в том числе выступал против остановки поставок оружия Украине
.
В конце мая Фицо выписали из больницы для дальнейшего восстановления дома, к работе премьер Словакии вернулся в июле.
В начале июля дело переквалифицировали с покушения на убийство на террористический акт.