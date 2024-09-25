https://ria.ru/20240925/skver-1974558849.html

Сквер обновят в станице Кубани на площади 4,5 тыс "квадратов" по нацпроекту

Сквер обновят в станице Кубани на площади 4,5 тыс "квадратов" по нацпроекту - РИА Новости, 25.09.2024

Сквер обновят в станице Кубани на площади 4,5 тыс "квадратов" по нацпроекту

Благоустройство сквера в кубанской станице Выселки завершено на 90%, зеленую зону обновляют в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" в том числе и за счёт... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T02:00

2024-09-25T02:00

2024-09-25T11:18

краснодарский край

городское хозяйство москвы

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КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Благоустройство сквера в кубанской станице Выселки завершено на 90%, зеленую зону обновляют в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" в том числе и за счёт краевого бюджета, сообщает пресс-служба администрации региона. "Это участок площадью более 4,5 тысяч квадратных метров. Уже полностью оборудованы детская и спортивные площадки – там уложили безопасное резиновое покрытие, установили современные игровые и тренажерные комплексы. На территории смонтировали систему уличного освещения, оборудовали парковку, вымостили плиткой пешеходные дорожки. В настоящее время в сквере завершили установку малых архитектурных форм и приступили к оборудованию скейтпарка. Готовность объекта — более 90%", – передаёт пресс-служба слова врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника. Сквер в станице Выселки обновляют в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". Также ведутся работы по комплексному озеленению территории. Специалисты высадят в сквере лиственные и хвойные деревья, а также почвопокровные растения. Как уточнили РИА новости в пресс-службе краевой администрации, объект реализуют в том числе и за счёт краевого бюджета.

https://ria.ru/20240923/natsproekt-1974304663.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы