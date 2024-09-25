https://ria.ru/20240925/skver-1974558849.html
Сквер обновят в станице Кубани на площади 4,5 тыс "квадратов" по нацпроекту
Сквер обновят в станице Кубани на площади 4,5 тыс "квадратов" по нацпроекту - РИА Новости, 25.09.2024
Сквер обновят в станице Кубани на площади 4,5 тыс "квадратов" по нацпроекту
Благоустройство сквера в кубанской станице Выселки завершено на 90%, зеленую зону обновляют в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" в том числе и за счёт... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T02:00
2024-09-25T02:00
2024-09-25T11:18
краснодарский край
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974557847_0:26:1280:746_1920x0_80_0_0_5c29e82deb0c4f79043a64ec0a3227a1.jpg
КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Благоустройство сквера в кубанской станице Выселки завершено на 90%, зеленую зону обновляют в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" в том числе и за счёт краевого бюджета, сообщает пресс-служба администрации региона. "Это участок площадью более 4,5 тысяч квадратных метров. Уже полностью оборудованы детская и спортивные площадки – там уложили безопасное резиновое покрытие, установили современные игровые и тренажерные комплексы. На территории смонтировали систему уличного освещения, оборудовали парковку, вымостили плиткой пешеходные дорожки. В настоящее время в сквере завершили установку малых архитектурных форм и приступили к оборудованию скейтпарка. Готовность объекта — более 90%", – передаёт пресс-служба слова врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника. Сквер в станице Выселки обновляют в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". Также ведутся работы по комплексному озеленению территории. Специалисты высадят в сквере лиственные и хвойные деревья, а также почвопокровные растения. Как уточнили РИА новости в пресс-службе краевой администрации, объект реализуют в том числе и за счёт краевого бюджета.
https://ria.ru/20240923/natsproekt-1974304663.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974557847_95:0:1186:818_1920x0_80_0_0_3ba32fc4970cff22979812404b5bbc09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы
Краснодарский край, Городское хозяйство Москвы
КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Благоустройство сквера в кубанской станице Выселки завершено на 90%, зеленую зону обновляют в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" в том числе и за счёт краевого бюджета, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Это участок площадью более 4,5 тысяч квадратных метров. Уже полностью оборудованы детская и спортивные площадки – там уложили безопасное резиновое покрытие, установили современные игровые и тренажерные комплексы. На территории смонтировали систему уличного освещения, оборудовали парковку, вымостили плиткой пешеходные дорожки. В настоящее время в сквере завершили установку малых архитектурных форм и приступили к оборудованию скейтпарка. Готовность объекта — более 90%", – передаёт пресс-служба слова врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника.
Сквер в станице Выселки обновляют в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". Также ведутся работы по комплексному озеленению территории. Специалисты высадят в сквере лиственные и хвойные деревья
, а также почвопокровные растения.
Как уточнили РИА новости в пресс-службе краевой администрации, объект реализуют в том числе и за счёт краевого бюджета.