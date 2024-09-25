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Сквер обновят в станице Кубани на площади 4,5 тыс "квадратов" по нацпроекту - РИА Новости, 25.09.2024
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Краснодарский край
 
02:00 25.09.2024 (обновлено: 11:18 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/skver-1974558849.html
Сквер обновят в станице Кубани на площади 4,5 тыс "квадратов" по нацпроекту
Сквер обновят в станице Кубани на площади 4,5 тыс "квадратов" по нацпроекту - РИА Новости, 25.09.2024
Сквер обновят в станице Кубани на площади 4,5 тыс "квадратов" по нацпроекту
Благоустройство сквера в кубанской станице Выселки завершено на 90%, зеленую зону обновляют в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" в том числе и за счёт... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T02:00
2024-09-25T11:18
краснодарский край
городское хозяйство москвы
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КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Благоустройство сквера в кубанской станице Выселки завершено на 90%, зеленую зону обновляют в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" в том числе и за счёт краевого бюджета, сообщает пресс-служба администрации региона. "Это участок площадью более 4,5 тысяч квадратных метров. Уже полностью оборудованы детская и спортивные площадки – там уложили безопасное резиновое покрытие, установили современные игровые и тренажерные комплексы. На территории смонтировали систему уличного освещения, оборудовали парковку, вымостили плиткой пешеходные дорожки. В настоящее время в сквере завершили установку малых архитектурных форм и приступили к оборудованию скейтпарка. Готовность объекта — более 90%", – передаёт пресс-служба слова врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника. Сквер в станице Выселки обновляют в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". Также ведутся работы по комплексному озеленению территории. Специалисты высадят в сквере лиственные и хвойные деревья, а также почвопокровные растения. Как уточнили РИА новости в пресс-службе краевой администрации, объект реализуют в том числе и за счёт краевого бюджета.
https://ria.ru/20240923/natsproekt-1974304663.html
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Артем Смирнов
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городское хозяйство москвы
Краснодарский край, Городское хозяйство Москвы

Сквер обновят в станице Кубани на площади 4,5 тыс "квадратов" по нацпроекту

CC BY 4.0 / Официальный сайт Губернатора Краснодарского края, администрации Краснодарского края (cropped) / Благоустройство сквера в кубанской станице Выселки
Благоустройство сквера в кубанской станице Выселки - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
CC BY 4.0 / Официальный сайт Губернатора Краснодарского края, администрации Краснодарского края (cropped) /
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Дзен
КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Благоустройство сквера в кубанской станице Выселки завершено на 90%, зеленую зону обновляют в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" в том числе и за счёт краевого бюджета, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Это участок площадью более 4,5 тысяч квадратных метров. Уже полностью оборудованы детская и спортивные площадки – там уложили безопасное резиновое покрытие, установили современные игровые и тренажерные комплексы. На территории смонтировали систему уличного освещения, оборудовали парковку, вымостили плиткой пешеходные дорожки. В настоящее время в сквере завершили установку малых архитектурных форм и приступили к оборудованию скейтпарка. Готовность объекта — более 90%", – передаёт пресс-служба слова врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника.
Сквер в станице Выселки обновляют в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". Также ведутся работы по комплексному озеленению территории. Специалисты высадят в сквере лиственные и хвойные деревья, а также почвопокровные растения.
Как уточнили РИА новости в пресс-службе краевой администрации, объект реализуют в том числе и за счёт краевого бюджета.
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