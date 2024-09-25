https://ria.ru/20240925/sklad-1974522828.html

Артиллерия уничтожила склад с боеприпасами ВСУ на Каховском направлении

Артиллерия уничтожила склад с боеприпасами ВСУ на Каховском направлении - РИА Новости, 25.09.2024

Артиллерия уничтожила склад с боеприпасами ВСУ на Каховском направлении

Расчет 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" группировки российских войск "Днепр" уничтожили склад с боеприпасами ВСУ на каховском направлении, сообщили в... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T05:06

2024-09-25T05:06

2024-09-25T05:06

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908709481_0:75:3021:1774_1920x0_80_0_0_7243f72bb81034c22f826b76fc6c8021.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" группировки российских войск "Днепр" уничтожили склад с боеприпасами ВСУ на каховском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "При проведении воздушной разведки правого берега Днепра оператор БПЛА выявил склад боеприпасов ВСУ, который был оборудован в заброшенном доме. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы. Личный состав пушки "Гиацинт-Б" точным попаданием уничтожил склад боеприпасов, расчет БПЛА зафиксировал поражение и детонацию боеприпасов", - говорится в сообщении. Уточняется, что расчеты пушек группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра. Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленным расчетам требуется всего несколько минут, чтобы произвести выстрел после получения координат цели.

https://ria.ru/20240925/su-25-1974522561.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины