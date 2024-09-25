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Артиллерия уничтожила склад с боеприпасами ВСУ на Каховском направлении - РИА Новости, 25.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/sklad-1974522828.html
Артиллерия уничтожила склад с боеприпасами ВСУ на Каховском направлении
Артиллерия уничтожила склад с боеприпасами ВСУ на Каховском направлении - РИА Новости, 25.09.2024
Артиллерия уничтожила склад с боеприпасами ВСУ на Каховском направлении
Расчет 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" группировки российских войск "Днепр" уничтожили склад с боеприпасами ВСУ на каховском направлении, сообщили в... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T05:06
2024-09-25T05:06
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" группировки российских войск "Днепр" уничтожили склад с боеприпасами ВСУ на каховском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "При проведении воздушной разведки правого берега Днепра оператор БПЛА выявил склад боеприпасов ВСУ, который был оборудован в заброшенном доме. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы. Личный состав пушки "Гиацинт-Б" точным попаданием уничтожил склад боеприпасов, расчет БПЛА зафиксировал поражение и детонацию боеприпасов", - говорится в сообщении. Уточняется, что расчеты пушек группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра. Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленным расчетам требуется всего несколько минут, чтобы произвести выстрел после получения координат цели.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллерия уничтожила склад с боеприпасами ВСУ на Каховском направлении

Расчет "Гиацинта-Б" уничтожил склад с боеприпасами ВСУ на Каховском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" группировки российских войск "Днепр" уничтожили склад с боеприпасами ВСУ на каховском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"При проведении воздушной разведки правого берега Днепра оператор БПЛА выявил склад боеприпасов ВСУ, который был оборудован в заброшенном доме. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы. Личный состав пушки "Гиацинт-Б" точным попаданием уничтожил склад боеприпасов, расчет БПЛА зафиксировал поражение и детонацию боеприпасов", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что расчеты пушек группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра. Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленным расчетам требуется всего несколько минут, чтобы произвести выстрел после получения координат цели.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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