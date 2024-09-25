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Сийярто назвал диверсии на "Северных потоках" государственных терроризмом - РИА Новости, 25.09.2024
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21:22 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974712768.html
Сийярто назвал диверсии на "Северных потоках" государственных терроризмом
Сийярто назвал диверсии на "Северных потоках" государственных терроризмом - РИА Новости, 25.09.2024
Сийярто назвал диверсии на "Северных потоках" государственных терроризмом
Диверсию на "Северных потоках" следует считать государственным терроризмом, если к ней причастна страна или страны, заявил в интервью РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T21:22
2024-09-25T21:22
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ООН, 25 сен – РИА Новости. Диверсию на "Северных потоках" следует считать государственным терроризмом, если к ней причастна страна или страны, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Это в самом деле скандал, потому что если происходит атака против критически важной инфраструктуры, которая затрагивает весь континент, это должно рассматриваться как теракт, и если выясняется, что государство или государства имеют какое-то отношение к этой атаке, то это государственный терроризм, и его следует рассматривать именно так", – сказал министр агентству на полях Генассамблеи ООН. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240925/sevpotok-1974699379.html
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в мире, россия, венгрия, европа, петер сийярто, генеральная ассамблея оон, оон, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, Венгрия, Европа, Петер Сийярто, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Северный поток, Северный поток — 2
Сийярто назвал диверсии на "Северных потоках" государственных терроризмом

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал диверсии на "Северных потоках" гостерроризмом

© AP Photo / Richard DrewМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Richard Drew
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН
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ООН, 25 сен – РИА Новости. Диверсию на "Северных потоках" следует считать государственным терроризмом, если к ней причастна страна или страны, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Это в самом деле скандал, потому что если происходит атака против критически важной инфраструктуры, которая затрагивает весь континент, это должно рассматриваться как теракт, и если выясняется, что государство или государства имеют какое-то отношение к этой атаке, то это государственный терроризм, и его следует рассматривать именно так", – сказал министр агентству на полях Генассамблеи ООН.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава МИД Венгрии Сийярто: отсутствие серьезного расследования диверсии на Северных потоках возмутительно - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Сийярто возмутило отсутствие серьезного расследования по "Северным потокам"
Вчера, 19:36
 
В миреРоссияВенгрияЕвропаПетер СийяртоГенеральная Ассамблея ООНООНСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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