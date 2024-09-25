https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974712768.html

Сийярто назвал диверсии на "Северных потоках" государственных терроризмом

Сийярто назвал диверсии на "Северных потоках" государственных терроризмом - РИА Новости, 25.09.2024

Сийярто назвал диверсии на "Северных потоках" государственных терроризмом

Диверсию на "Северных потоках" следует считать государственным терроризмом, если к ней причастна страна или страны, заявил в интервью РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T21:22

2024-09-25T21:22

2024-09-25T21:22

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ООН, 25 сен – РИА Новости. Диверсию на "Северных потоках" следует считать государственным терроризмом, если к ней причастна страна или страны, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Это в самом деле скандал, потому что если происходит атака против критически важной инфраструктуры, которая затрагивает весь континент, это должно рассматриваться как теракт, и если выясняется, что государство или государства имеют какое-то отношение к этой атаке, то это государственный терроризм, и его следует рассматривать именно так", – сказал министр агентству на полях Генассамблеи ООН. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240925/sevpotok-1974699379.html

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