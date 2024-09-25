https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974529978.html
Сийярто встретится с главой МИД Белоруссии на полях ГА ООН
Сийярто встретится с главой МИД Белоруссии на полях ГА ООН - РИА Новости, 25.09.2024
Сийярто встретится с главой МИД Белоруссии на полях ГА ООН
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в интервью РИА Новости, что в ходе высокой недели ГА ООН встретится со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T08:10
2024-09-25T08:10
2024-09-25T08:10
в мире
петер сийярто
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957757722_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_b5cdf8f1906fff678fa10dd706621592.jpg
ООН, 25 сен – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в интервью РИА Новости, что в ходе высокой недели ГА ООН встретится со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым. "Я также собираюсь встретиться с министром иностранных дел Белоруссии", – сказал Сийярто агентству на "полях" ГА ООН. Он отметил, что в ходе высокой недели встретится с 28 главами внешнеполитических ведомств.
https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974525336.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957757722_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_bec1432324214631527f1209052ed1b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, петер сийярто, оон
В мире, Петер Сийярто, ООН
Сийярто встретится с главой МИД Белоруссии на полях ГА ООН
Глава МИД Венгрии Сийярто встретится с главой МИД Белоруссии Рыженковым
ООН, 25 сен – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в интервью РИА Новости, что в ходе высокой недели ГА ООН встретится со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым.
"Я также собираюсь встретиться с министром иностранных дел Белоруссии", – сказал Сийярто агентству на "полях" ГА ООН.
Он отметил, что в ходе высокой недели встретится с 28 главами внешнеполитических ведомств.