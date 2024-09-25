https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974529978.html

Сийярто встретится с главой МИД Белоруссии на полях ГА ООН

Сийярто встретится с главой МИД Белоруссии на полях ГА ООН - РИА Новости, 25.09.2024

Сийярто встретится с главой МИД Белоруссии на полях ГА ООН

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в интервью РИА Новости, что в ходе высокой недели ГА ООН встретится со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T08:10

2024-09-25T08:10

2024-09-25T08:10

в мире

петер сийярто

оон

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ООН, 25 сен – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в интервью РИА Новости, что в ходе высокой недели ГА ООН встретится со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым. "Я также собираюсь встретиться с министром иностранных дел Белоруссии", – сказал Сийярто агентству на "полях" ГА ООН. Он отметил, что в ходе высокой недели встретится с 28 главами внешнеполитических ведомств.

https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974525336.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, петер сийярто, оон