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Сийярто встретится с главой МИД Белоруссии на полях ГА ООН - РИА Новости, 25.09.2024
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08:10 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974529978.html
Сийярто встретится с главой МИД Белоруссии на полях ГА ООН
Сийярто встретится с главой МИД Белоруссии на полях ГА ООН - РИА Новости, 25.09.2024
Сийярто встретится с главой МИД Белоруссии на полях ГА ООН
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в интервью РИА Новости, что в ходе высокой недели ГА ООН встретится со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T08:10
2024-09-25T08:10
в мире
петер сийярто
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ООН, 25 сен – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в интервью РИА Новости, что в ходе высокой недели ГА ООН встретится со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым. "Я также собираюсь встретиться с министром иностранных дел Белоруссии", – сказал Сийярто агентству на "полях" ГА ООН. Он отметил, что в ходе высокой недели встретится с 28 главами внешнеполитических ведомств.
https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974525336.html
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в мире, петер сийярто, оон
В мире, Петер Сийярто, ООН
Сийярто встретится с главой МИД Белоруссии на полях ГА ООН

Глава МИД Венгрии Сийярто встретится с главой МИД Белоруссии Рыженковым

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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ООН, 25 сен – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в интервью РИА Новости, что в ходе высокой недели ГА ООН встретится со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым.
"Я также собираюсь встретиться с министром иностранных дел Белоруссии", – сказал Сийярто агентству на "полях" ГА ООН.
Он отметил, что в ходе высокой недели встретится с 28 главами внешнеполитических ведомств.
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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В миреПетер СийяртоООН
 
 
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