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Сийярто встретится в Будапеште с новым главой МИД Украины
Сийярто встретится в Будапеште с новым главой МИД Украины - РИА Новости, 25.09.2024
Сийярто встретится в Будапеште с новым главой МИД Украины
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в интервью РИА Новости, что в следующий понедельник проведет в Будапеште встречу со своим украинским коллегой Андреем... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T07:32
2024-09-25T07:32
2024-09-25T07:32
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петер сийярто
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ООН, 25 сен – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в интервью РИА Новости, что в следующий понедельник проведет в Будапеште встречу со своим украинским коллегой Андреем Сибигой. "С новым министром иностранных дел Украины мы должны встретиться в следующий понедельник в Будапеште", – сказал Сийярто, отметив, что Венгрия хочет поддерживать хорошие отношения с соседом.
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будапешт, украина, венгрия, петер сийярто, в мире
Будапешт, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, В мире
Сийярто встретится в Будапеште с новым главой МИД Украины
Сийярто 30 сентября встретится в Будапеште с новым главой МИД Украины Сибигой