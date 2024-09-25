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Сийярто встретится в Будапеште с новым главой МИД Украины - РИА Новости, 25.09.2024
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07:32 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974527264.html
Сийярто встретится в Будапеште с новым главой МИД Украины
Сийярто встретится в Будапеште с новым главой МИД Украины - РИА Новости, 25.09.2024
Сийярто встретится в Будапеште с новым главой МИД Украины
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в интервью РИА Новости, что в следующий понедельник проведет в Будапеште встречу со своим украинским коллегой Андреем... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T07:32
2024-09-25T07:32
будапешт
украина
венгрия
петер сийярто
в мире
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ООН, 25 сен – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в интервью РИА Новости, что в следующий понедельник проведет в Будапеште встречу со своим украинским коллегой Андреем Сибигой. "С новым министром иностранных дел Украины мы должны встретиться в следующий понедельник в Будапеште", – сказал Сийярто, отметив, что Венгрия хочет поддерживать хорошие отношения с соседом.
https://ria.ru/20240925/sammit-1974523530.html
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будапешт, украина, венгрия, петер сийярто, в мире
Будапешт, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, В мире
Сийярто встретится в Будапеште с новым главой МИД Украины

Сийярто 30 сентября встретится в Будапеште с новым главой МИД Украины Сибигой

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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ООН, 25 сен – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в интервью РИА Новости, что в следующий понедельник проведет в Будапеште встречу со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.
"С новым министром иностранных дел Украины мы должны встретиться в следующий понедельник в Будапеште", – сказал Сийярто, отметив, что Венгрия хочет поддерживать хорошие отношения с соседом.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Сийярто высказался о проведении второго саммита по Украине
Вчера, 05:33
 
БудапештУкраинаВенгрияПетер СийяртоВ мире
 
 
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