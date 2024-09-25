https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974527264.html

Сийярто встретится в Будапеште с новым главой МИД Украины

Сийярто встретится в Будапеште с новым главой МИД Украины - РИА Новости, 25.09.2024

Сийярто встретится в Будапеште с новым главой МИД Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в интервью РИА Новости, что в следующий понедельник проведет в Будапеште встречу со своим украинским коллегой Андреем... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T07:32

2024-09-25T07:32

2024-09-25T07:32

будапешт

украина

венгрия

петер сийярто

в мире

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ООН, 25 сен – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в интервью РИА Новости, что в следующий понедельник проведет в Будапеште встречу со своим украинским коллегой Андреем Сибигой. "С новым министром иностранных дел Украины мы должны встретиться в следующий понедельник в Будапеште", – сказал Сийярто, отметив, что Венгрия хочет поддерживать хорошие отношения с соседом.

https://ria.ru/20240925/sammit-1974523530.html

будапешт

украина

венгрия

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