Рейтинг@Mail.ru
EC запрашивал у глав МИД список встреч на полях ГА, сообщил Сийярто - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:04 25.09.2024 (обновлено: 07:05 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974526180.html
EC запрашивал у глав МИД список встреч на полях ГА, сообщил Сийярто
EC запрашивал у глав МИД список встреч на полях ГА, сообщил Сийярто - РИА Новости, 25.09.2024
EC запрашивал у глав МИД список встреч на полях ГА, сообщил Сийярто
Евросоюз запрашивал у европейских глав МИД список двусторонних встреч на полях Генассамблеи ООН, Будапешт им не делился, сообщил РИА Новости глава венгерского... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T07:04
2024-09-25T07:05
будапешт
петер сийярто
оон
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947397521_0:0:3397:1911_1920x0_80_0_0_461426a0d7f986b15427d9676b451b23.jpg
ООН, 25 сен – РИА Новости. Евросоюз запрашивал у европейских глав МИД список двусторонних встреч на полях Генассамблеи ООН, Будапешт им не делился, сообщил РИА Новости глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто. "Они даже запросили список наших двусторонних встреч, которым я, конечно, с ними не поделился. Но то, что от нас это просят, это уже чересчур, честно говоря", – сказал министр на полях Генассамблеи ООН. Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974525336.html
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947397521_422:0:3153:2048_1920x0_80_0_0_105c8ae911892ca2b0656f788df7645f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
будапешт, петер сийярто, оон, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, в мире
Будапешт, Петер Сийярто, ООН, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, В мире
EC запрашивал у глав МИД список встреч на полях ГА, сообщил Сийярто

Сийярто: EC запрашивал у глав МИД список встреч на ГА ООН, Венгрия его не дала

© AP Photo / Virginia MayoРабочие моют логотип ЕС в Брюсселе
Рабочие моют логотип ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Рабочие моют логотип ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 25 сен – РИА Новости. Евросоюз запрашивал у европейских глав МИД список двусторонних встреч на полях Генассамблеи ООН, Будапешт им не делился, сообщил РИА Новости глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто.
"Они даже запросили список наших двусторонних встреч, которым я, конечно, с ними не поделился. Но то, что от нас это просят, это уже чересчур, честно говоря", – сказал министр на полях Генассамблеи ООН.
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Сийярто рассказал о давлении со стороны Брюсселя перед ГА ООН
Вчера, 06:33
Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
 
БудапештПетер СийяртоООНСергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала