https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974526180.html

EC запрашивал у глав МИД список встреч на полях ГА, сообщил Сийярто

EC запрашивал у глав МИД список встреч на полях ГА, сообщил Сийярто - РИА Новости, 25.09.2024

EC запрашивал у глав МИД список встреч на полях ГА, сообщил Сийярто

Евросоюз запрашивал у европейских глав МИД список двусторонних встреч на полях Генассамблеи ООН, Будапешт им не делился, сообщил РИА Новости глава венгерского... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T07:04

2024-09-25T07:04

2024-09-25T07:05

будапешт

петер сийярто

оон

сергей лавров

генеральная ассамблея оон

в мире

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ООН, 25 сен – РИА Новости. Евросоюз запрашивал у европейских глав МИД список двусторонних встреч на полях Генассамблеи ООН, Будапешт им не делился, сообщил РИА Новости глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто. "Они даже запросили список наших двусторонних встреч, которым я, конечно, с ними не поделился. Но то, что от нас это просят, это уже чересчур, честно говоря", – сказал министр на полях Генассамблеи ООН. Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974525336.html

будапешт

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будапешт, петер сийярто, оон, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, в мире