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Сийярто рассказал о давлении со стороны Брюсселя перед ГА ООН
Сийярто рассказал о давлении со стороны Брюсселя перед ГА ООН - РИА Новости, 25.09.2024
Сийярто рассказал о давлении со стороны Брюсселя перед ГА ООН
Брюссель перед Генассамблеей пытался указывать главам МИД Евросоюза, с кем встречаться, а с кем нет, и какую позицию занимать, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T06:33
2024-09-25T06:33
2024-09-25T06:33
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ООН, 25 сен – РИА Новости. Брюссель перед Генассамблеей пытался указывать главам МИД Евросоюза, с кем встречаться, а с кем нет, и какую позицию занимать, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Обычно мы начинаем неделю со встречи с главами МИД стран Европейского Союза. Сейчас Брюссель – или люди из Брюсселю – хотели бы навязать нам линию поведения. Они бы хотели говорить нам, с кем нам надо и не надо встречаться, а также какую позицию мы должны представлять", – сказал министр РИА Новости на полях Генассамблеи ООН.
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брюссель, венгрия, петер сийярто, генеральная ассамблея оон, оон, в мире
Брюссель, Венгрия, Петер Сийярто, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире
Сийярто рассказал о давлении со стороны Брюсселя перед ГА ООН
Сийярто: Брюссель перед ГА пытался указать главам МИД ЕС угодных собеседников