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Сийярто рассказал о давлении со стороны Брюсселя перед ГА ООН - РИА Новости, 25.09.2024
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06:33 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974525336.html
Сийярто рассказал о давлении со стороны Брюсселя перед ГА ООН
Сийярто рассказал о давлении со стороны Брюсселя перед ГА ООН - РИА Новости, 25.09.2024
Сийярто рассказал о давлении со стороны Брюсселя перед ГА ООН
Брюссель перед Генассамблеей пытался указывать главам МИД Евросоюза, с кем встречаться, а с кем нет, и какую позицию занимать, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T06:33
2024-09-25T06:33
брюссель
венгрия
петер сийярто
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ООН, 25 сен – РИА Новости. Брюссель перед Генассамблеей пытался указывать главам МИД Евросоюза, с кем встречаться, а с кем нет, и какую позицию занимать, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Обычно мы начинаем неделю со встречи с главами МИД стран Европейского Союза. Сейчас Брюссель – или люди из Брюсселю – хотели бы навязать нам линию поведения. Они бы хотели говорить нам, с кем нам надо и не надо встречаться, а также какую позицию мы должны представлять", – сказал министр РИА Новости на полях Генассамблеи ООН.
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брюссель, венгрия, петер сийярто, генеральная ассамблея оон, оон, в мире
Брюссель, Венгрия, Петер Сийярто, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире
Сийярто рассказал о давлении со стороны Брюсселя перед ГА ООН

Сийярто: Брюссель перед ГА пытался указать главам МИД ЕС угодных собеседников

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 25 сен – РИА Новости. Брюссель перед Генассамблеей пытался указывать главам МИД Евросоюза, с кем встречаться, а с кем нет, и какую позицию занимать, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Обычно мы начинаем неделю со встречи с главами МИД стран Европейского Союза. Сейчас Брюссель – или люди из Брюсселю – хотели бы навязать нам линию поведения. Они бы хотели говорить нам, с кем нам надо и не надо встречаться, а также какую позицию мы должны представлять", – сказал министр РИА Новости на полях Генассамблеи ООН.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН. 23 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Сийярто назвал ООН платформой для ненавидящих друг друга
Вчера, 02:40
 
БрюссельВенгрияПетер СийяртоГенеральная Ассамблея ООНООНВ мире
 
 
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