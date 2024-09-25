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Сийярто назвал условие, при котором конференция по Украине была бы успешной - РИА Новости, 25.09.2024
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05:43 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974523702.html
Сийярто назвал условие, при котором конференция по Украине была бы успешной
Сийярто назвал условие, при котором конференция по Украине была бы успешной - РИА Новости, 25.09.2024
Сийярто назвал условие, при котором конференция по Украине была бы успешной
Новая конференция по Украине была бы успешной при участии обеих сторон и наличии обсуждаемого плана, но ни того, ни другого пока нет, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T05:43
2024-09-25T05:43
в мире
украина
венгрия
петер сийярто
владимир зеленский
генеральная ассамблея оон
оон
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ООН, 25 сен – РИА Новости. Новая конференция по Украине была бы успешной при участии обеих сторон и наличии обсуждаемого плана, но ни того, ни другого пока нет, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Моя позиция заключается в том, что мирная конференция может быть эффективной или иметь смысл только при соблюдении двух предварительных условий. Во-первых, за столом переговоров должны присутствовать обе воюющие стороны. Во-вторых, должен быть план, который можно обсуждать. На данный момент я не вижу особого аппетита у тех, кто говорит о мирной конференции, видеть обе стороны за столом переговоров. Я не вижу компромиссного плана, с помощью которого можно было бы провести переговоры", – сказал министр на полях Генассамблеи ООН. Говоря о "плане победы" Владимира Зеленского, глава МИД Венгрии отметил, что "всем мирным планам необходимо предоставить возможность для обсуждения". "В Европейском союзе я обычно утверждаю, что даже мирные планы, предложенные китайскими и бразильскими коллегами, должны быть рассмотрены. У нас могут быть свои мнения - положительные или отрицательные, - но, по крайней мере, они должны быть обсуждены", - добавил он.
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в мире, украина, венгрия, петер сийярто, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Сийярто назвал условие, при котором конференция по Украине была бы успешной

Сийярто: конференция по Украине была бы успешной при участии обеих сторон

© РИА НовостиМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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ООН, 25 сен – РИА Новости. Новая конференция по Украине была бы успешной при участии обеих сторон и наличии обсуждаемого плана, но ни того, ни другого пока нет, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«
"Моя позиция заключается в том, что мирная конференция может быть эффективной или иметь смысл только при соблюдении двух предварительных условий. Во-первых, за столом переговоров должны присутствовать обе воюющие стороны. Во-вторых, должен быть план, который можно обсуждать. На данный момент я не вижу особого аппетита у тех, кто говорит о мирной конференции, видеть обе стороны за столом переговоров. Я не вижу компромиссного плана, с помощью которого можно было бы провести переговоры", – сказал министр на полях Генассамблеи ООН.
Говоря о "плане победы" Владимира Зеленского, глава МИД Венгрии отметил, что "всем мирным планам необходимо предоставить возможность для обсуждения".
"В Европейском союзе я обычно утверждаю, что даже мирные планы, предложенные китайскими и бразильскими коллегами, должны быть рассмотрены. У нас могут быть свои мнения - положительные или отрицательные, - но, по крайней мере, они должны быть обсуждены", - добавил он.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Сийярто высказался о проведении второго саммита по Украине
Вчера, 05:33
 
В миреУкраинаВенгрияПетер СийяртоВладимир ЗеленскийГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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