https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974523702.html

Сийярто назвал условие, при котором конференция по Украине была бы успешной

Сийярто назвал условие, при котором конференция по Украине была бы успешной - РИА Новости, 25.09.2024

Сийярто назвал условие, при котором конференция по Украине была бы успешной

Новая конференция по Украине была бы успешной при участии обеих сторон и наличии обсуждаемого плана, но ни того, ни другого пока нет, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T05:43

2024-09-25T05:43

2024-09-25T05:43

в мире

украина

венгрия

петер сийярто

владимир зеленский

генеральная ассамблея оон

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ООН, 25 сен – РИА Новости. Новая конференция по Украине была бы успешной при участии обеих сторон и наличии обсуждаемого плана, но ни того, ни другого пока нет, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Моя позиция заключается в том, что мирная конференция может быть эффективной или иметь смысл только при соблюдении двух предварительных условий. Во-первых, за столом переговоров должны присутствовать обе воюющие стороны. Во-вторых, должен быть план, который можно обсуждать. На данный момент я не вижу особого аппетита у тех, кто говорит о мирной конференции, видеть обе стороны за столом переговоров. Я не вижу компромиссного плана, с помощью которого можно было бы провести переговоры", – сказал министр на полях Генассамблеи ООН. Говоря о "плане победы" Владимира Зеленского, глава МИД Венгрии отметил, что "всем мирным планам необходимо предоставить возможность для обсуждения". "В Европейском союзе я обычно утверждаю, что даже мирные планы, предложенные китайскими и бразильскими коллегами, должны быть рассмотрены. У нас могут быть свои мнения - положительные или отрицательные, - но, по крайней мере, они должны быть обсуждены", - добавил он.

https://ria.ru/20240925/sammit-1974523530.html

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