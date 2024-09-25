https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974516599.html

Сийярто оценил заявления Запада о планах России атаковать НАТО

Сийярто оценил заявления Запада о планах России атаковать НАТО - РИА Новости, 25.09.2024

Сийярто оценил заявления Запада о планах России атаковать НАТО

Будапешт считает бессмысленными распространяемые Западом угрозы о якобы имеющихся планах России атаковать НАТО, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T01:19

2024-09-25T01:19

2024-09-25T01:31

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ООН, 25 сен - РИА Новости. Будапешт считает бессмысленными распространяемые Западом угрозы о якобы имеющихся планах России атаковать НАТО, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "В чем смысл атаковать любое государство-член НАТО? У НАТО есть свой договор, в котором имеется пятая статья, где очень четко говорится, что если происходит атака на любое государство-член, то это должно рассматриваться как атака на всех. Так что тот, кто атакует НАТО, должен столкнуться со всем НАТО. Зачем России хотеть сталкиваться?" - сообщил он журналистам на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Сийярто также призвал тех, кто говорит о подобных угрозах со стороны России, "просто подумать логически". Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974516420.html

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россия, венгрия, будапешт, петер сийярто, нато, оон, сергей лавров, в мире