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Сийярто оценил заявления Запада о планах России атаковать НАТО
Сийярто оценил заявления Запада о планах России атаковать НАТО - РИА Новости, 25.09.2024
Сийярто оценил заявления Запада о планах России атаковать НАТО
Будапешт считает бессмысленными распространяемые Западом угрозы о якобы имеющихся планах России атаковать НАТО, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T01:19
2024-09-25T01:19
2024-09-25T01:31
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Будапешт считает бессмысленными распространяемые Западом угрозы о якобы имеющихся планах России атаковать НАТО, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "В чем смысл атаковать любое государство-член НАТО? У НАТО есть свой договор, в котором имеется пятая статья, где очень четко говорится, что если происходит атака на любое государство-член, то это должно рассматриваться как атака на всех. Так что тот, кто атакует НАТО, должен столкнуться со всем НАТО. Зачем России хотеть сталкиваться?" - сообщил он журналистам на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Сийярто также призвал тех, кто говорит о подобных угрозах со стороны России, "просто подумать логически". Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
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россия, венгрия, будапешт, петер сийярто, нато, оон, сергей лавров, в мире
Россия, Венгрия, Будапешт, Петер Сийярто, НАТО, ООН, Сергей Лавров, В мире
Сийярто оценил заявления Запада о планах России атаковать НАТО
Сийярто: Венгрия не видит смысла в заявлениях Запада о планах РФ атаковать НАТО