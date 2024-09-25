Рейтинг@Mail.ru
Сийярто оценил выгоду для Венгрии от отношений с Россией как большую - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:16 25.09.2024 (обновлено: 01:30 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974516420.html
Сийярто оценил выгоду для Венгрии от отношений с Россией как большую
Сийярто оценил выгоду для Венгрии от отношений с Россией как большую - РИА Новости, 25.09.2024
Сийярто оценил выгоду для Венгрии от отношений с Россией как большую
Отношения Венгрии с Россией справедливы и основаны на взаимном уважении, Будапешт извлекает из них большую выгоду в контексте безопасных поставок... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T01:16
2024-09-25T01:30
россия
венгрия
будапешт
петер сийярто
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594256685_352:863:2458:2048_1920x0_80_0_0_5837be6f793f4dcdddc6d9dbce9c03f2.jpg
ООН, 25 сен - РИА Новости. Отношения Венгрии с Россией справедливы и основаны на взаимном уважении, Будапешт извлекает из них большую выгоду в контексте безопасных поставок энергоресурсов, заявил во вторник журналистам глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Это справедливые отношения, основанные на взаимном уважении, и они очень прагматичны. Мы получаем много выгоды из этих отношений, говоря о безопасных поставках энергии для нашей страны. Знаете, это физический вопрос, а не идеологический или политический. Если мы не сможем поддерживать эффективные отношения с Россией, то просто не сможем обеспечить безопасные поставки энергии для страны", - сказал Сийярто на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Как отметил венгерский министр, правительство страны несет ответственность перед своими гражданами за поставки энергоносителей, будь то нефть, газ или атомная энергия. "Это абсолютно критически важно - работать вместе с Россией. Иначе, говоря с точки зрения физики, мы не смогли бы гарантировать те же поставки", - констатировал глава МИД европейской страны.
https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974515483.html
россия
венгрия
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594256685_571:856:2160:2048_1920x0_80_0_0_ae6fdf9044f79d9b90059fc2c4f28d3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, венгрия, будапешт, петер сийярто, оон
Россия, Венгрия, Будапешт, Петер Сийярто, ООН
Сийярто оценил выгоду для Венгрии от отношений с Россией как большую

Сийярто: Венгрия извлекает выгоду из отношений с РФ в контексте энергоресурсов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 25 сен - РИА Новости. Отношения Венгрии с Россией справедливы и основаны на взаимном уважении, Будапешт извлекает из них большую выгоду в контексте безопасных поставок энергоресурсов, заявил во вторник журналистам глава венгерского МИД Петер Сийярто.
«
"Это справедливые отношения, основанные на взаимном уважении, и они очень прагматичны. Мы получаем много выгоды из этих отношений, говоря о безопасных поставках энергии для нашей страны. Знаете, это физический вопрос, а не идеологический или политический. Если мы не сможем поддерживать эффективные отношения с Россией, то просто не сможем обеспечить безопасные поставки энергии для страны", - сказал Сийярто на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.
Как отметил венгерский министр, правительство страны несет ответственность перед своими гражданами за поставки энергоносителей, будь то нефть, газ или атомная энергия.
"Это абсолютно критически важно - работать вместе с Россией. Иначе, говоря с точки зрения физики, мы не смогли бы гарантировать те же поставки", - констатировал глава МИД европейской страны.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Сийярто призвал Запад признать, что поставки оружия Киеву не приблизили мир
00:46
 
РоссияВенгрияБудапештПетер СийяртоООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала