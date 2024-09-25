https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974516420.html
Сийярто оценил выгоду для Венгрии от отношений с Россией как большую
Сийярто оценил выгоду для Венгрии от отношений с Россией как большую - РИА Новости, 25.09.2024
Сийярто оценил выгоду для Венгрии от отношений с Россией как большую
Отношения Венгрии с Россией справедливы и основаны на взаимном уважении, Будапешт извлекает из них большую выгоду в контексте безопасных поставок... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T01:16
2024-09-25T01:16
2024-09-25T01:30
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Отношения Венгрии с Россией справедливы и основаны на взаимном уважении, Будапешт извлекает из них большую выгоду в контексте безопасных поставок энергоресурсов, заявил во вторник журналистам глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Это справедливые отношения, основанные на взаимном уважении, и они очень прагматичны. Мы получаем много выгоды из этих отношений, говоря о безопасных поставках энергии для нашей страны. Знаете, это физический вопрос, а не идеологический или политический. Если мы не сможем поддерживать эффективные отношения с Россией, то просто не сможем обеспечить безопасные поставки энергии для страны", - сказал Сийярто на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Как отметил венгерский министр, правительство страны несет ответственность перед своими гражданами за поставки энергоносителей, будь то нефть, газ или атомная энергия. "Это абсолютно критически важно - работать вместе с Россией. Иначе, говоря с точки зрения физики, мы не смогли бы гарантировать те же поставки", - констатировал глава МИД европейской страны.
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россия, венгрия, будапешт, петер сийярто, оон
Россия, Венгрия, Будапешт, Петер Сийярто, ООН
Сийярто оценил выгоду для Венгрии от отношений с Россией как большую
Сийярто: Венгрия извлекает выгоду из отношений с РФ в контексте энергоресурсов
ООН, 25 сен - РИА Новости. Отношения Венгрии с Россией справедливы и основаны на взаимном уважении, Будапешт извлекает из них большую выгоду в контексте безопасных поставок энергоресурсов, заявил во вторник журналистам глава венгерского МИД Петер Сийярто.
«
"Это справедливые отношения, основанные на взаимном уважении, и они очень прагматичны. Мы получаем много выгоды из этих отношений, говоря о безопасных поставках энергии для нашей страны. Знаете, это физический вопрос, а не идеологический или политический. Если мы не сможем поддерживать эффективные отношения с Россией, то просто не сможем обеспечить безопасные поставки энергии для страны", - сказал Сийярто на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.
Как отметил венгерский министр, правительство страны несет ответственность перед своими гражданами за поставки энергоносителей, будь то нефть, газ или атомная энергия.
"Это абсолютно критически важно - работать вместе с Россией. Иначе, говоря с точки зрения физики, мы не смогли бы гарантировать те же поставки", - констатировал глава МИД европейской страны.