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Отношения США и Венгрии сильно ухудшились при Байдене, отметил Сийярто - РИА Новости, 25.09.2024
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01:13 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974516159.html
Отношения США и Венгрии сильно ухудшились при Байдене, отметил Сийярто
Отношения США и Венгрии сильно ухудшились при Байдене, отметил Сийярто - РИА Новости, 25.09.2024
Отношения США и Венгрии сильно ухудшились при Байдене, отметил Сийярто
Отношения США и Венгрии сильно ухудшились при администрации нынешнего американского президента Джо Байдена, и это случилось не по вине Будапешта, заявил министр РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T01:13
2024-09-25T01:13
сша
петер сийярто
оон
джо байден
венгрия
будапешт
в мире
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Отношения США и Венгрии сильно ухудшились при администрации нынешнего американского президента Джо Байдена, и это случилось не по вине Будапешта, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Факт в том, что наши отношения, политические отношения с США сильно ухудшились при этой администрации. Это абсолютно не наша вина", - сообщил он журналистам на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Сийярто отметил, что независимо от исхода президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября, Венгрия открыта к хорошим отношениям с будущей администрацией. "К сожалению, у них не было такого намерения по отношению к нам", - заключил министр.
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сша, петер сийярто, оон, джо байден, венгрия, будапешт, в мире
США, Петер Сийярто, ООН, Джо Байден, Венгрия, Будапешт, В мире
Отношения США и Венгрии сильно ухудшились при Байдене, отметил Сийярто

Сийярто: связи США и Венгрии сильно ухудшились при Байдене не по вине Будапешта

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Отношения США и Венгрии сильно ухудшились при администрации нынешнего американского президента Джо Байдена, и это случилось не по вине Будапешта, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«
"Факт в том, что наши отношения, политические отношения с США сильно ухудшились при этой администрации. Это абсолютно не наша вина", - сообщил он журналистам на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Сийярто отметил, что независимо от исхода президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября, Венгрия открыта к хорошим отношениям с будущей администрацией.
"К сожалению, у них не было такого намерения по отношению к нам", - заключил министр.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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СШАПетер СийяртоООНДжо БайденВенгрияБудапештВ мире
 
 
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