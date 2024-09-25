https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974515483.html

Сийярто призвал Запад признать, что поставки оружия Киеву не приблизили мир

Сийярто призвал Запад признать, что поставки оружия Киеву не приблизили мир - РИА Новости, 25.09.2024

Сийярто призвал Запад признать, что поставки оружия Киеву не приблизили мир

Необходимо признать, что поставки оружия Украине западными странами не смогли приблизить мирное урегулирование конфликта, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T00:46

2024-09-25T00:46

2024-09-25T00:46

венгрия

китай

киев

петер сийярто

ван и (политик)

оон

генеральная ассамблея оон

евросоюз

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ООН, 24 сен - РИА Новости. Необходимо признать, что поставки оружия Украине западными странами не смогли приблизить мирное урегулирование конфликта, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Если быть честными перед собой... то надо признать, что то, что было сделано на сегодняшний день, не сработало. Поставки оружия нисколько не помогли приблизить войну к завершению", - сказал Сийярто, выступая на заседании Совета Безопасности ООН. Он сообщил, что Венгрия готова принимать участие во всех глобальных инициативах, продвигающих идею мира, и выразил надежду, что неделя высокого уровня в ООН приблизит регион центральной и восточной Европы к мирному урегулированию конфликта. Ранее во вторник Сийярто провел встречу с главой МИД КНР Ван И на полях Генассамблеи ООН и заявил, что Венгрия и Китай с грустью смотрят на политику ЕС и США, которые в украинском кризисе "подливают масла в огонь".

https://ria.ru/20240920/sijjarto-1973932593.html

https://ria.ru/20240925/nebenzya-1974514705.html

венгрия

китай

киев

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венгрия, китай, киев, петер сийярто, ван и (политик), оон, генеральная ассамблея оон, евросоюз, в мире