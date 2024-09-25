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Сийярто призвал Запад признать, что поставки оружия Киеву не приблизили мир - РИА Новости, 25.09.2024
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00:46 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974515483.html
Сийярто призвал Запад признать, что поставки оружия Киеву не приблизили мир
Сийярто призвал Запад признать, что поставки оружия Киеву не приблизили мир - РИА Новости, 25.09.2024
Сийярто призвал Запад признать, что поставки оружия Киеву не приблизили мир
Необходимо признать, что поставки оружия Украине западными странами не смогли приблизить мирное урегулирование конфликта, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T00:46
2024-09-25T00:46
венгрия
китай
киев
петер сийярто
ван и (политик)
оон
генеральная ассамблея оон
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Необходимо признать, что поставки оружия Украине западными странами не смогли приблизить мирное урегулирование конфликта, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Если быть честными перед собой... то надо признать, что то, что было сделано на сегодняшний день, не сработало. Поставки оружия нисколько не помогли приблизить войну к завершению", - сказал Сийярто, выступая на заседании Совета Безопасности ООН. Он сообщил, что Венгрия готова принимать участие во всех глобальных инициативах, продвигающих идею мира, и выразил надежду, что неделя высокого уровня в ООН приблизит регион центральной и восточной Европы к мирному урегулированию конфликта. Ранее во вторник Сийярто провел встречу с главой МИД КНР Ван И на полях Генассамблеи ООН и заявил, что Венгрия и Китай с грустью смотрят на политику ЕС и США, которые в украинском кризисе "подливают масла в огонь".
https://ria.ru/20240920/sijjarto-1973932593.html
https://ria.ru/20240925/nebenzya-1974514705.html
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венгрия, китай, киев, петер сийярто, ван и (политик), оон, генеральная ассамблея оон, евросоюз, в мире
Венгрия, Китай, Киев, Петер Сийярто, Ван И (политик), ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Евросоюз, В мире
Сийярто призвал Запад признать, что поставки оружия Киеву не приблизили мир

Сийярто призвал Запад признать, что поставки оружия Киеву не способствовали миру

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Необходимо признать, что поставки оружия Украине западными странами не смогли приблизить мирное урегулирование конфликта, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Если быть честными перед собой... то надо признать, что то, что было сделано на сегодняшний день, не сработало. Поставки оружия нисколько не помогли приблизить войну к завершению", - сказал Сийярто, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.
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Он сообщил, что Венгрия готова принимать участие во всех глобальных инициативах, продвигающих идею мира, и выразил надежду, что неделя высокого уровня в ООН приблизит регион центральной и восточной Европы к мирному урегулированию конфликта.
Ранее во вторник Сийярто провел встречу с главой МИД КНР Ван И на полях Генассамблеи ООН и заявил, что Венгрия и Китай с грустью смотрят на политику ЕС и США, которые в украинском кризисе "подливают масла в огонь".
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ВенгрияКитайКиевПетер СийяртоВан И (политик)ООНГенеральная Ассамблея ООНЕвросоюзВ мире
 
 
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