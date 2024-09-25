https://ria.ru/20240925/shveytsariya-1974667547.html

В Швейцарии возбудили дело после первого применения капсулы для эвтаназии

В Швейцарии возбудили дело после первого применения капсулы для эвтаназии - РИА Новости, 25.09.2024

В Швейцарии возбудили дело после первого применения капсулы для эвтаназии

Прокуратура швейцарского кантона Шаффхаузен возбудила уголовное дело о подстрекательстве и содействии эвтаназии после первого применения так называемой "капсулы РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T17:18

2024-09-25T17:18

2024-09-25T18:08

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Прокуратура швейцарского кантона Шаффхаузен возбудила уголовное дело о подстрекательстве и содействии эвтаназии после первого применения так называемой "капсулы для эвтаназии" Sarco - аппарата для добровольной эвтаназии, несколько человек задержаны, сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. "Капсула Sarco была впервые использована в Шаффхаузене... Прокуратура Шаффхаузена завела уголовное дело в отношении нескольких человек из-за подстрекательства и содействия эвтаназии", - пишет издание со ссылкой на правоохранителей. По сведениям газеты, капсула впервые была применена в понедельник. Полиция задержала несколько человек на месте. Сама капсула была конфискована. Разработчик капсулы австралийский врач Филип Ничке в беседе с РИА Новости ранее заявлял, что аппарат якобы прошел юридическую экспертизу в Швейцарии, согласно которой капсула не является медицинским устройством, поэтому не подпадает под соответствующие законы. Однако швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на профессора университета Цюриха Керстин Фокингер сообщила, что юридический статус капсулы до сих пор неясен. В кантоне Вале в июле использование капсулы было запрещено.

https://ria.ru/20240924/rossiya-1974505042.html

https://ria.ru/20240918/shveytsariya-1973420179.html

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в мире, шаффхаузен (кантон), швейцария, цюрих, происшествия