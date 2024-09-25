https://ria.ru/20240925/sevpotok-1974658921.html

Немецкие СМИ назвали стоимость операции по подрыву "Северных потоков"

Немецкие СМИ назвали стоимость операции по подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 25.09.2024

Немецкие СМИ назвали стоимость операции по подрыву "Северных потоков"

Операция по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" стоила около 300 тысяч долларов, сообщило немецкое издание Spiegel, занимающееся... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T17:04

2024-09-25T17:04

2024-09-25T18:08

северный поток

северный поток — 2

россия

украина

сша

валерий залужный

владимир зеленский

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Операция по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" стоила около 300 тысяч долларов, сообщило немецкое издание Spiegel, занимающееся расследованием инцидента."По информации Spiegel, акция, стоимость которой составила почти 300 тысяч долларов и которая, по словам инсайдеров, финансировалась из частных источников, была представлена на утверждение тогдашнему главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному. Тогда он дал зеленый свет", — пишет газета.При этом, как утверждается, Владимиру Зеленскому якобы не сообщили о планирующемся подрыве ни военные, ни диверсанты. В свою очередь, США пытались остановить украинскую операцию, но не добились успеха.Подрыв "Северных потоков"Взрывы на двух газопроводах, по которым Россия поставляла газ в Европу, — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. В марте 2023-го в западных СМИ вышли публикации, что диверсию могла совершить некая "проукраинская группировка".По данным немецких изданий, для подготовки подрывов, предположительно, использовалась парусная яхта "Андромеда" с припиской в порту Бреге на острове Рюген. Утверждается, что на ней нашли остатки взрывчатки октоген, пригодной для использования под водой.По данным СМИ, судно арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. Прокуратура Германии выписала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж. Он якобы был за рулем автомобиля Citroen, на котором 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась причастная к диверсии группа.Кроме того, среди подозреваемых еще два гражданина Украины — Евгений У. и Светлана У. Они также эксперты по дайвингу, а их компания предлагает зарубежные дайвинг-туры.Как писала в августе The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные американские, украинские и европейские источники, приказ о подрыве "Северных потоков" отдал лично Валерий Залужный. При этом утверждалось, что он якобы нарушил прямое указание Владимира Зеленского, который сначала одобрил операцию, но потом, после требования американского ЦРУ остановить подрыв, приказал ее отменить.

https://ria.ru/20240908/sholts-1971436543.html

https://ria.ru/20240925/frg-1974617338.html

https://ria.ru/20240925/podryv-1974658767.html

россия

украина

сша

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