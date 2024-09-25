https://ria.ru/20240925/sberezheniya-1974649770.html

Сберегательная активность россиян остается высокой, заявили в ЦБ

Сберегательная активность россиян остается высокой, заявили в ЦБ - РИА Новости, 25.09.2024

Сберегательная активность россиян остается высокой, заявили в ЦБ

Сберегательная активность населения РФ остается высокой, однако ее дальнейшего роста пока не происходит, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T16:22

2024-09-25T16:22

2024-09-25T16:23

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Сберегательная активность населения РФ остается высокой, однако ее дальнейшего роста пока не происходит, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России. "Участники отметили, что сберегательная активность населения остается высокой, однако дальнейшего ее роста пока не происходит. Высокие темпы роста доходов позволяют гражданам одновременно наращивать сбережения и увеличивать потребление", - сказано в резюме. "Участники заключили, что снижение темпов роста кредитования происходит слишком медленно, а требуемого усиления сберегательной активности не наблюдается. Это может говорить о недостаточной жесткости денежно-кредитных условий. По мнению участников обсуждения, необходим дополнительный импульс со стороны денежно-кредитной политики для усиления сберегательной активности, замедления роста кредитования и формирования устойчивого дезинфляционного тренда", - указывается там же. Участники заседания обсудили и причины снижения котировок на рынке акций. Ужесточение денежно-кредитной политики, направленное на снижение инфляции, привело к росту ставок денежного рынка, депозитных ставок и доходностей облигаций. Кроме того, инвесторы скорректировали свои ожидания по будущим финансовым результатам компаний и их стоимости. Помимо ужесточения денежно-кредитной политики, на эти ожидания повлияли принятые налоговые изменения и ухудшение конъюнктуры на внешних рынках, отмечается в материалах. На динамику активов фондового рынка также влияла переоценка акций в связи с выплатами дивидендов (дивидендный гэп). В результате часть инвесторов перекладывали средства с рынка акций в депозиты, фонды денежного рынка и облигации.

https://ria.ru/20240925/tseny-1974644086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)