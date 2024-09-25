Сийярто высказался о проведении второго саммита по Украине
Сийярто: второй саммит по Украине будет скорее всего пропагандой
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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ООН, 25 сен – РИА Новости. Вторая "мирная конференция" по Украине – скорее пропаганда, нежели что-то содержательное, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.
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"Иногда мне кажется, что эта мирная конференция, о которой говорят некоторые политики, является скорее пропагандой, чем чем-то содержательным", – сказал Сийярто на полях Генассамблеи ООН.
В августе издание Hindu сообщило, что Владимир Зеленский предложил ряду стран Глобального Юга провести новый мирный саммит по Украине. Среди других стран он выделил Индию, но заявил, что проведение саммита в стране, которая не присоединилась к коммюнике последнего мирного саммита, невозможно.
Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.